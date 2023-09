Incendios: el juez Alonso explicó porqué sobreseyó a varios acusados

Incendios: sobreseyeron a 27 acusados en una causa judicial

En distintos medios de Rosario, se informó que la Justicia federal de Paraná, sobreseyó a 27 de 49 acusados por los incendios en las islas del Delta que afectaron de un tiempo a esta parte a Rosario y alrededores.

Se trata de acusados por la Municipalidad rosarina en el marco de los cuantiosos focos ígneos que afectaron a la región. “En una de las causas, que es la primera denuncia que hizo la Municipalidad de Rosario en el Juzgado Federal N° 1 de Paraná, se dictó el sobreseimiento de 27 de los imputados, algo que era previsible”, informó Matías De Bueno, secretario de Política Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

“El juzgado no tenía las herramientas ni está especializado en la materia, tampoco la Fiscalía. Y no hay un Código Penal que contemple el delito de ecocidio. Necesitamos juzgados y fiscalías especializadas. El derecho ambiental es preventivo”, precisó De Bueno, en declaraciones reproducidas por Radio Victoria.

En tanto, el especialista amplió: “En este caso, cuando el juez tomó la causa, se habían quemado 25 mil hectáreas, y luego se quemaron 1.200.000 hectáreas. No se hizo nada de lo que se debía hacer”.

La verdad del expediente

Alonso habló con UNO frente a la polémica que surgió por lo que se entiende en la Justicia Federal de Paraná, como situaciones inexactas o de desconocimiento por parte de las personas que intentaron informar sobre la causa en cuestión.

Enfatizó que solo resolvió un expediente en denominado Baggio, por lo que quedan pendientes en el fuero federal numerosas denuncias que se están investigación.

Alonso Daniel.jpg

— Trascendió en la prensa de la ciudad de Rosario que en la causa Baggio usted decretó el sobreseimiento de 27 de los 46 imputados

— Lo leí, pero debo decirle que ello es cuanto menos inexacto. La información que fuera publicada por medios de la Ciudad de Rosario partió de declaraciones de un funcionario municipal que evidentemente no leyó la resolución dictada en la causa, o fue mal informado por quienes tienen intervención en la misma.

— ¿Cuál sería entonces el alcance de la resolución dictada por usted?

— La resolución se dictó en una causa iniciada el 4/03/2020 y abarca hechos ocurridos entre el 03/03/2020 y los primeros días de mes de agosto, también del año 2020. Los sobreseimientos dictados en una resolución de 163 fojas son 8, no 27. Dos de ellos fallecieron, y por lo tanto fueron sobreseídos por extinción de la acción penal con motivo de ese deceso. Uno, fue sobreseído por pedido del fiscal porque demostró que el hecho que la Fiscalía le imputara no había existido, y además que su campo no estaba en el sector de islas, sino en la zona de Quebrachito -tierra firme-. Los otros cinco imputados sobreseídos contaban con una falta de mérito dictada el 10/08/2020, esto es, hace más de 3 años a la fecha de la resolución sin que luego de ello se incorporara ningún elemento nuevo que pudiere modificar su situación procesal.

— ¿A cuantos imputados está referida la resolución del 07/09/2023?

— En la resolución a que alude se resolvió la situación procesal de 35 personas.

— ¿Pero usted me dice que solo hubo ocho sobreseimientos?

Claro. Se sobreseyó a ocho. Dos de ellos por fallecimiento lo que produjo la extinción de la acción; uno a solicitud del fiscal instructor que no fue apelado por ninguno de los querellantes, y cinco por no haberse aportado nuevos elementos luego de la falta de mérito dictada hace más de tres años.

— Entonces ¿Qué resolvió respecto de los otros 27 imputados?.

A su vez, se decretó la falta de mérito respecto de 27 imputados que siguen vinculados a la causa, y respecto de los cuales el Instructor -que es el Fiscal, no el Juez- o los querellantes, podrán aportar nuevos elementos convictitos o no. De ello depende su situación definitiva en el expediente.

— ¿Fue apelada la resolución?

Sí. El Fiscal interviniente interpuso en tiempo y forma el recurso de apelación respecto del sobreseimiento de cinco imputados, exclusivamente.

— ¿Y los Querellantes no apelaron?

— Dos de las querellas adhirieron al recurso del fiscal, pero ninguno apeló en forma directa por lo que su recurso se encuentra limitado a aquello que el fiscal apeló, esto es, el sobreseimiento de cinco imputados.

— ¿Cuál es el estado actual del expediente?

Se requirió a los imputados manifiesten si mantienen las defensas técnicas ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, respondido o y vencido el plazo se elevarán los 36 cuerpos de que consta la causa para que la alzada resuelva el recurso interpuesto por la Fiscalía.

— ¿36 cuerpos dijo?

Sí, 36 cuerpos de 200 fojas, es decir una 7200 fojas de investigación. En esta causa existe una gran cantidad de información incorporada por el Ministerio Público Fiscal -que es el investigador-pero no existe prueba específica de las responsabilidades en la causación de los incendios que es lo que específicamente se investiga. Hay que tener en cuenta que sólo Victoria tiene 375.000 hectáreas de humedales sobre un total de 720.000 hectáreas si sumamos Diamante y Gualeguay. La presencia policial en esa inmensidad es mínima, ergo, la policía llega cuando el incendio ya se produjo y por supuesto no logra identificar a los responsables.

— ¿Existen otras causas en trámite por otros períodos?

— Si claro. No puedo precisar su número porque no tramitan ante mi pero hay algo así como 50 a 60 causas que tramitan ante el Juzgado Federal 1 de Paraná y el Juzgado Federal de Victoria donde existen múltiples imputados. La única causa que tramita ante mi es la FPA 840/2020 y solo investiga el período que va desde el 03/03/2020 al 10/08/2020. Cualquier otro hecho es ajeno a esta causa.

— ¿Tuvo oportunidad de leer las declaraciones del viceministro de ambiente Sergio Federovsky?

— Si. En verdad se le pregunta a partir de una base fáctica inexacta, jamás existieron 27 sobreseimientos. Sin embargo, no advierto que refiera a esta causa en particular.

— El Funcionario dice que el Poder Judicial no investigó a las mafias que están detrás de los incendios

— La justicia investiga a partir de causas concretas en el sentido constitucional. Es probable que existan personas que por desmedidas ambiciones de lucro provoquen incendios. Deberán ser denunciadas, aportarse pruebas y, el juez competente -que no soy yo y dudo que sea el fuero federal- resolverá lo que en derecho corresponda. Hasta la fecha no conozco que se hiciere una denuncia 'judicial' en tal sentido, pero seguramente puede existir dado que la competencia para la investigación corresponde a la justicia provincial.

La responsabilidad

Al escuchar a los referentes que están involucrados en la problemática incendios en las islas, se ve claramente que el tema los superó, y que no habría una solución a corto plazo. Por las actitudes de funcionarios provinciales, nacionales, autoridades judiciales y referentes de ONG, es que todos traten de defender su intervención en el hecho dramático vinculados con los incendios que afectaron a Rosario, como otras ciudades. En esa acción, da la sensación es que tratan con bastante altura de marcar los posibles errores o desaciertos del otro. En definitiva, los organismos políticos culpan a la Justicia por la falta de definiciones, desde el poder judicial, se marca que los querellantes o referentes aportaron poco o nada a las investigaciones, y en definitiva los acusados que forman parte de los expedientes esperan el paso del tiempo.