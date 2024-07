Incendio de la colchonería: "Se nos quemó el corazón de la fábrica"

El incendio comenzó alrededor de las 3 de la madrugada y fue advertido por vecinos de la zona del Parque Industrial, donde se encuentra la fábrica. Rápidamente intervinieron los bomberos voluntarios, quienes lograron que las llamas no se extiendan a otros sectores de la planta o viviendas.

Incendio Parque Industrial Paraná (2).jpg

En diálogo con La Mañana de La Red (88.7), De Bueno lamentó lo sucedido pero dijo que continuará trabajando para salir adelante. "La verdad es bastante triste. La vida es así, nos lleva a estas cosas. A nosotros es la segunda vez que nos pasa algo así. Lo que se nos quemó es la fabrica de espuma. Gracias a Dios pudimos resguardar toda la parte de la fábrica de colchones", dijo.

Y agregó: "No deja de ser importante, porque la espuma es la materia prima. Es el corazón de la fábrica".

NORBERTO DE BUENO INCENDIO.mp3

Al ser consultado sobre cómo se inició el fuego, señaló que posiblemente se debió a un cortocircuito en un aire acondicionado que permanecen encendido -tanto en verano como en invierno- para conservar el material que utilizan para los colchones. No obstante, remarcó que la última palabra la tendrán los peritos.

Incendio en fábrica de colchones en Paraná

40 años en el rubro

Enseguida, remarcó que seguirán trabajando para recuperarse de esta pérdida material. "Nosotros le vamos a meter para adelante. La gente que trabaja con nosotros me conocen. Tenemos una familia acá y, a pesar de que ya soy grande, ellos me llevan para adelante para no aflojarle", manifestó.

Por último, contó que en la fábrica trabajan 16 personas y que también se generan muchos empleos indirectos. "Son muchas familias que están conmigo hace muchos años. En el Parque Industrial estamos desde 1998. Antes estuvimos en otros lados. Hace unos 40 años que trabajo con el colchón, porque antes era distribuidor", cerró.