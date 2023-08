Implementan seguridad adicional en comercios de Entre Ríos

Antoniow detalló que durante el martes se hizo un monitoreo por algunos supermercados a raíz de llamados anónimos, pero todos dieron resultado negativo pero son investigados por protocolo. De este monitoreo participan los móviles de las distintas comisarías jurisdiccionales, el 911 y las áreas investigativas que circulan de civil y monitorean la situación a raíz de la situación en algunos puntos del país. "Afortunadamente no lo tenemos en nuestra provincia, no quiere decir que no vaya a existir, pero sí estamos trabajando en el monitoreo preventivo de esas situaciones", remarcó el jefe de Operaciones y Seguridad. Asimismo, pidió a los vecinos: "Ante la duda llamen, pero no entren en pánico ni psicosis por las noticias que se están viendo en medios nacionales".

Plaza Vea Supermercado cierre Comercio.jpg

Según el funcionario, en Paraná ocurrió una situación en un supermercado de la zona oeste de la ciudad donde efectivamente se corroboró un delito: "Un grupo de personas de un merendero fueron a pedir, no les dieron nada y se retiraron. Después hubo un caso de dos o tres personas que quisieron robar unas latas y salieron disparando. Nada que ver lo que se está viendo por televisión, la gente muchas veces está sugestionada y por eso salimos a aclarar las situaciones para no crear una zozobra innecesaria".

Respecto al pedido de adicionales en supermercados, explicó: "Se dio en la jornada del martes en los horarios comerciales a raíz de lo que se está viendo en los medios nacionales. No quiere decir que lo que se está viendo en algunos puntos no se pueda dar acá, pero no tienen nada que ver con saqueos sino que son robos pirañas organizados por delincuentes: son hechos muy aislados y puntuales, no lo hacen por necesidad".

Laura Kobrinsky Supermercado Concordia Casco 2.jpg

Sobre la situación en el resto de la provincia, comentó: "Este martes en Concordia hubo unos llamados pidiendo patrulleros en un supermercado mayorista por una convocatoria en redes que no existió. Incluso algunos medios después llamaron ratificando la información porque transmitían lo que recibían sin testearlo previamente. Además, este miércoles se convocaba par hoy en forma anónima: se puso a trabajar el área de Inteligencia Criminal y hoy esos comentarios por redes desaparecieron". Por otro lado, hizo referencia a otro hecho que tuvo lugar en Concepción del Uruguay donde cuatro vehículos, cuyos ocupantes provenían de Buenos Aires, que fueron advertidos por un funcionario que salía de una entidad bancaria. "En definitiva eran personas que habían venido el fin de semana con fines turísticos y se estaban retirando de la ciudad, pero se comunicaban por handies. Eso llamó la atención por lo que se armó todo un procedimiento", relató y aclaró: "Estas personas fueron identificadas, no había ninguna irregularidad más allá de esa situación. La psicosis que se creó con todo esto, llevó a que se tomara con mayor preocupación".