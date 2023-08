Concordia: regularizan los horarios comerciales en el centro

Se determinó que los horarios propuestos son de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20. La medida se encuentra contemplada para la zona comercial denominada Centro Comercial a Cielo Abierto delimitado al Norte por calles Ramírez y 3 de Febrero, al Este Hipólito Yrigoyen, al Sur Saenz Peña y Alem y al Oeste, calle Sarmiento y tiene como fecha de finalización provisoria el 28 de octubre.

Juan José Simonetti, secretario general del Centro de Empleados de Comercio indicó que “los horarios que se venían dando en el comercio local eran diferentes en todos los locales, no había una uniformidad en los horarios, había un desconcierto en muchos comercios de los trabajadores. Había comercios que abrían más temprano y había otros comercios que también extendían los horarios al mediodía. Era un desconcierto bastante grande y los trabajadores se quejaban que con el tema de los uruguayos que vienen más temprano abrían más temprano y extendían los horarios al mediodía”.

Consultado de cómo está resultado esta nueva normalidad, contó en LT 15 Radio del Litoral: “En muchos casos bien porque muchos trabajadores estaban trabajando más horarios, dependía de la situación si había público en la calle”.

Y agregó: “Muchos trabajadores estaban trabajando más horas porque no había un horario de cierre y por eso se decidió que se ponga un horario uniforme, me ha pasado de ir a las 9 de la mañana y estaban cerrados. Algunos comercios estaban más al mediodía y entonces abrían más tarde por la tarde”.

Al mismo tiempo, Simonetti precisó que las horas extras en muchos comercios Pymes no se las abonan. “En general no, por ahí a las horas extras en el comercio en general o las Pymes no las pagan, sí lo hacen las empresas más grandes. Las multinacionales cumplen con todos los requisitos. Lo mismo sucede los sábados a la tarde, no sé si lo registran en los recibos de sueldos. Lamentablemente esto no es desde ahora, es una realidad que viene desde antes. Como lo decimos, no hay mucho trabajo, la gente que está trabajando tiene que cuidar el empleo”.

Al mismo tiempo, el dirigente relató que la situación de muchos trabajadores le impide reclamar por sus derechos. “Lamentablemente estamos viviendo un momento difícil en el país. No hay mucho trabajo y el trabajador no quiere arriesgar su puesto laboral, por eso hay muchas cuestiones que se pasan por alto”.

Por último, Simonetti concluyó que “la idea es que se respeten estos horarios y que haya un horario uniforme porque el trabajador sino no sabe a qué hora sale, no sabe a qué hora llega a su casa porque muchas veces se hace bastante tarde para llegar a sus hogares”.

Por su parte, el presidente de Centro de Comercio Industria y Servicios de Concordia, Adrián Lampazzi señaló que se busca uniformar los horarios en el radio céntrico. "Los clientes estaban desconcertados a veces por la implementación de ciertos horarios, donde no saben si van a encontrar negocios abiertos o no, por lo que en oportunidades se encuentran con que unos están abiertos y otros cerrados; por eso, la propuesta intenta uniformar los horarios y que los clientes, cuando vayan al centro, sepan que va a encontrar la mayor cantidad de los comercios abiertos", sostuvo.

“Los horarios están desregulados en la actualidad y cada comercio puede abrir al horario que quiere, es por eso que con esta propuesta lo que buscamos sobre todos aquellos comercios que predominan por su producto similar –venta de ropa, regalos o juguetes– es que tengan un mismo horario en este plazo de dos meses y medio", finalizó.