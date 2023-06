Hospital San Martín: "La situación no da para más"

Trabajadores del área de enfermería, nucleados en UPCN, se manifestarán este martes frente al Hospital San Martín y realizarán una asamblea a raíz del déficit de profesionales en el nosocomio. "La situación no da para más", expresó la licenciada en Enfermería, Patricia Sanabria.

Asimismo, Sanabria explicó a APF que la falta de personal no es la única problemática que atraviesa el sector de enfermería, sino que también la situación se ve agravada por un 40% de los enfermeros y enfermeras de la institución que no forman parte de la planta permanente sino suplentes extraordinarios y con estabilidad: "Esto conlleva a que ellos no tengan reemplazos durante sus licencias. A esto hay que sumarle que existen alrededor de 12.000 francos adeudados", detalló.

MANIFESTACIÓN ENFERMEROS 3.jpg Crédito: UPCN Entre Ríos

MANIFESTACIÓN ENFERMEROS 2.jpg Crédito: UPCN Entre Ríos

Por otro lado, la licenciada reclamó la necesidad de aplicar la Ley de Enfermería que se reglamentó en marzo pero aún no se ha implementado en la provincia. "Tanto el Consejo Internacional de Enfermería y la Ley Nacional expresan que los gobiernos deben destinar un presupuesto para el desarrollo de enfermería, mientras tanto, en la provincia seguimos esperando". Finalmente, Sanabria informó que UPCN realizó los correspondientes reclamos al Ministerio de Salud desde principios de año pero aún no tuvieron respuesta.