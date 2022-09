“Tenemos muchas expectativas de ganar la gobernación en Entre Ríos”, dijo para respaldar la candidatura de Frigerio.

Dejando en claro que todavía “hay tiempo para definir candidaturas específicas” ratificó su voluntad de “ser parte del equipo que transforme a la Argentina en el próximo gobierno”.

––¿En qué momento lo encuentra esta coyuntura política?

—Tengo una combinación o una contradicción de sensaciones. Por un lado, estoy muy preocupado por la situación del país, muy preocupado por la profundización de la grieta, muy preocupado por la angustia de la gente. Los precios suben todos los días, hay más de 40% de pobreza; estoy muy preocupado por un Gobierno que no tiene rumbo. La otra cara de la moneda es que estoy muy esperanzado, recorriendo el país, viendo un potencial enorme para la Argentina. Estuve en Entre Ríos, una provincia con mucho potencial. Es una provincia que produce muchos alimentos, que hoy es lo que el mundo necesita: a partir de la guerra hay una necesidad de alimentos que Argentina podría satisfacer mucho más. Y Entre Ríos en eso es una de las provincias con mayor potencial. No sólo Entre Ríos, sino también toda la Pampa Húmeda pero también muchas economías regionales que tienen cultivos específicos. Preocupado por un lado por la situación actual, pero también con mucha esperanza: tenemos el yacimiento de litio en el norte, tenemos Vaca Muerta, tenemos gente muy capacitada en términos tecnológicos y está aumentando mucho la demanda. Tenemos destinos turísticos, también en Entre Ríos, que además están a contraestación de América del Norte y de Europa.

—¿De qué forma se está gestando su proyecto nacional que tiene como norte las elecciones de 2023?

—Estamos trabajando en un plan para la Argentina, pero también trabajando y ayudando en un plan para cada región y para cada provincia. En Entre Ríos lo tenemos a Rogelio Frigerio que está muy abocado trabajando en un plan para Entre Ríos. Básicamente porque uno de los pilares de mi visión nacional es que tenemos que volver a construir, o volver a hacer de Argentina un país federal. Es algo que se perdió con la concentración de recursos que ha generado el kirchnerismo en el Gobierno nacional, Argentina hoy es un país unitario y eso hay que revertirlo. Los recursos lo deben manejar mucho más las provincias. Cada provincia debe ser artífice de su destino, tener su plan de desarrollo y que eso se defina en Entre Ríos, no acá en la Capital Federal. No puede ser que acá se definan cuáles son las obras que Entre Ríos necesita, para eso están los entrerrianos, que lo saben mejor que nadie. Eso es un desafío importante, por eso es tan importante el plan provincial, porque hay que hacerlo desde las provincias. Por eso Rogelio (Frigerio), está liderando.

—¿Y cómo se viene trabajando en el armado político en Entre Ríos?

—El armado de Entre Ríos lo definen los entrerrianos, yo no les voy a decir lo que tienen que hacer. Rogelio es nuestra referencia, nuestro candidato, ganó muy bien la elección anterior, pero yo no voy a definir el armado de Entre Ríos ni opinar, para eso está este grupo de entrerrianos más que capacitado, funcionando muy sólida la mesa de Juntos por el Cambio. En todo caso desde la Mesa Nacional podemos fijar algunos lineamientos, como que la unidad es inquebrantable, que trabajemos todos en un plan para el desarrollo de la provincia. Pero hasta ahí, eso en lo referente a los lineamientos generales. El armado específico de Entre Ríos lo definen nuestros dirigentes entrerrianos.

—¿Cómo observa la provincia en términos políticos, sociales y económicos?

—Habiendo escuchado mucho a los vecinos, recorrí los centros comerciales, conversé con los productores y la verdad que buena parte de mis recorridas es dirigida a escuchar. Es ambivalente, porque por un lado tenés la preocupación de la gente que está angustiada, empresarios que te decían que no podían invertir, comerciantes que les cuesta vender porque no tienen valor de reposición. Es una situación que te deja muy preocupado. La misma gente te habla con una pasión de lo que se podría hacer. Sobre todo en un momento la provincia de Entre Ríos es gran productora de alimentos, de materia prima para alimentos y el mundo a partir de la guerra necesita eso.

—En el mes de julio estuvo reunido en Paraná con Frigerio, ¿qué hablaron puertas adentro?

—Hablamos mucho de la formulación de un plan, de hecho hicimos una reunión muy grande con empresarios, productores, comerciantes, algunos de ellos grandes también. Hubo una reunión de vecinos, además una reunión del mundo empresario, representantes de las principales cámaras de Entre Ríos, fue interesante y vino mucha gente. La sensación es la misma, la preocupación por la situación actual, pero cuando ves a toda esa gente, con el empuje que tiene y las ganas de producir, es muy esperanzador.

Rodríguez Larreta Horacio.jpg En un mano a mano con UNO, Horacio Rodríguez Larreta concedió una entrevista a agenda abierta. Gentileza Walter Carrera.

—¿Ven a la provincia como un distrito electoral importante, más allá de su baja incidencia en lo que respecta al caudal de votantes que pueda aportar?

—Es una provincia muy importante, donde tenemos las expectativas de ganar, con Rogelio y con todo el equipo nuestro allá. Tenemos muchas expectativas de ganar la gobernación, por eso es tan importante la preparación y tan importante la formulación de un plan.

—¿Se avanzó en la definición de un candidato que encabece la fórmula para intendente en Paraná?

— Se habló del criterio, el criterio es la PASO, los candidatos son elegidos por la gente. Yo no voy a venir a decir desde acá quien tiene que ser candidato o no. Obviamente dentro de nuestra coalición, priorizo a los candidatos del PRO. Pero cuando voy a Entre Ríos me reúno con todos, con los radicales. Y en la ciudad lo mismo (por Paraná) tiene que ser nuestro equipo de Entre Ríos los que definan cuál es la propuesta electoral.

Ser o no ser

—¿Va a ser precandidato a Presidente más allá que falta transitar el proceso de internas dentro de la coalición?

—Hoy por hoy estoy abocado, primero y principal por sobre todas las cosas, a mi responsabilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Segundo a recorrer el país y a acompañar a nuestros candidatos, sobre todo en ir a cada lugar y escuchar para trabajar en la formulación de un plan. Y quiero ser parte del equipo que transforme a la Argentina en el próximo gobierno. De ahí a definir candidaturas específicas y personales todavía no, hay tiempo, y también a nivel nacional lo va a definir la PASO. Las primarias nacionales son en agosto del año que viene, los cierres de listas serán en junio imagino. No hay apuro antes. Además tengo mucho laburo en la Ciudad.

—¿Está condicionado a lo que haga o no haga el expresidente Mauricio Macri?

—No, de ninguna manera. Mis decisiones no están condicionadas por lo que haga o deje de hacer nadie, yo decido por mismo. Ni Macri ni nadie. Cada uno es libre de decidir si quiere ir de candidato, adónde quiere ir de candidato y eso no está condicionado.

—¿Qué tiene para mostrar Larreta al resto del país?

—Tengo mucha vocación de transformar, mucha vocación de hacer. Yo más que decir, me ocupo de hacer acá en la Ciudad. En la ciudad hemos hecho una transformación que para mí es un orgullo, que por supuesto falta mucho por hacer. A la transformación de la ciudad, hoy por hoy no la niega nadie, tiene un alto reconocimiento. Incluso en algunos temas muy sensibles, porque es la ciudad más segura de Latinoamérica, de todas las capitales latinoamericanas. Hemos defendido las aulas abiertas, cada día vale, empezamos las clases en febrero para que los chicos recuperen. Los chicos van los sábados a la escuela. Estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo en el sistema educativo. Aparte en 2022 los chicos del último año de la Secundaria tienen la obligación de hacer una práctica en un lugar de trabajo. Entonces son cambios muy de fondo. Después soy muy convencido de que tenemos que hacer un acuerdo amplio y convencido de consolidar un consenso en la Argentina. Aclaro, es un acuerdo que no es con todos, no es con el kirchnerismo. Si hay sectores que podríamos sumar, que podríamos tener un proyecto común.

—Entonces es un consenso sin el kirchnerismo.

—No quiero un consenso con el kirchnerismo que quiere sacar una ley para coartar la libertad de prensa, esta ley mordaza como la llaman, o que creen que la inflación la vamos a controlar mandando militantes de La Cámpora al supermercado, o que solamente somos amigos de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Yo no me podría de acuerdo nunca. Hay mucha gente de partidos provinciales, independientes, que vienen de un lado vienen del otro. Hemos sumado muchos en la última elección, López Murphy, Margarita Stolbizer y en cuatro provincias fuimos encabezados por candidatos que vienen del peronismo, en otras por independientes como Facundo Manes y Carolina Losada.

—¿Una futura fórmula presidencial va a ser mixta?

—No lo sé, no hay ahí una posición dogmática en eso, puede ser mixta o puede ser compartida.

El atentado a Cristina

—Después del ataque sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿habló con ella o la llamó por teléfono?

—Con ella no tengo contacto directo, pero me puse a disposición, le mandé un mensaje al Presidente, al ministro del Interior, a asesores del Presidente, principales referentes del Gobierno. Me comuniqué repudiando lo que sucedió y poniéndonos a disposición, para que lo que puedan necesitar.

—¿Qué evaluación hace del operativo policial que se montó en las inmediaciones de su vivienda?

—Para mí la Policía de la Ciudad es un orgullo, actuó con mucha responsabilidad y con mucho compromiso. Evitó un desborde mayor sin que haya habido una escalada de violencia. Y a partir de la intervención de la Policía y de las conversaciones nuestras con el Gobierno nacional, a las 2 horas no quedó una sola persona en la zona, se fueron todos a sus casas sin situaciones de violencia. Y eso es lo que tengo que buscar, que se descomprima en forma tranquila como fue, después de algunas situaciones de tensión, se descomprimió, no hubo una escalada de violencia y la gente se fue a su casa.

—Su decisión en torno al vallado de la zona generó algún cortocircuito dentro de su espacio, con cruces de parte de Patricia Bullrich.

—No entro en polémicas internas, si tengo algo que decir lo digo y lo he dicho en reuniones dentro de la mesa del PRO. Para mí la actuación de la Policía estuvo muy bien y creo que a la violencia no se la enfrenta con más violencia. Tenemos que buscar mecanismos de diálogo y de hecho el resultado estuvo, acá el punto no es una valla sí o una valla no. La valla no es un objetivo, la valla es un medio, el objetivo es que la gente se vaya a su casa de la forma más tranquila posible. Y lo que durante toda la semana había sido un descontrol con una calle cortada de dos de la tarde a las dos de la mañana, con parrillas, con fuego, con batucada, petardos a cualquier hora, un descontrol en el barrio todo el día. A partir de la actuación de la Policía y del acuerdo que se logró bajó mucho el nivel de conflicto, no dejó de haber manifestaciones, pero sólo cortaban la calle en el lapso que estaba entrando a su casa la vicepresidenta. Mejoró mucho la convivencia partiendo la base de que había una manifestación ahí.

—¿Tiene contacto con Mauricio Macri?

—El martes intercambié mensajes de texto con él, por las cosas cotidianas, tuvimos mucho contacto por los episodios de la semana anterior, hablamos.

—¿Que planteaba él respecto de eso, que mirada tenía?

—Obviamente compartíamos la preocupación de la situación en la qué está el país, más por el caso en particular el cual repudiamos de todas las maneras posibles. Coincidimos en nuestra preocupación respecto de la reacción del Gobierno que politizó la cosa.

El desafío de integrar el barrio Mugica

La obra de la integración social y urbana del barrio Mugica (barrio 31) representa uno de los desafíos más importantes de la gestión del PRO desde que asumió en 2015. Se diseñó un plan integral de infraestructura para que todos los vecinos tuvieran acceso a todos los servicios básicos: tendido de cloaca, y pluvial, red de agua, tendido eléctrico, pavimentación y alumbrado público. A pesar de su ubicación estratégica, a pocas cuadras del centro económico y político de la Ciudad y de la Argentina, el Barrio Mugica se encontraba aislado. “Entendiendo el contexto, además de realizar obras en la infraestructura propia del barrio, trabajamos en la apertura de calles transversales al barrio, calles y ciclovías que conecten el barrio y la Ciudad y articulamos con otras áreas de gobierno para mejorar el acceso al transporte público”, se indicó desde la actual gestión.

Hoy en día ya circulan tres líneas de transporte público y, mediante la apertura de nuevas calles y ciclovías, se acercó el transporte sustentable al barrio.

Desde sus comienzos, el acceso a la red eléctrica fue de manera informal, con los problemas que eso conlleva, desde el riesgo de incendios, los cortes y la falta de pago y de contacto con las empresas prestatarias.

Por eso, junto a las obras en la red de agua, el proceso de integración del Mugica involucró obras en el 100% de la red eléctrica, con el objetivo de brindar un servicio que tenga las mismas condiciones que en el resto de la Ciudad: conexiones formales, estables y seguras.

Se construyeron 26 edificios en el sector denominado YPF, que está ubicado dentro del polígono del barrio. . En el fondo del barrio se reasentaron algunas familias para terminar de conformar el polígono del barrio. Las mudanzas al predio denominado Containera fueron por etapas: las primeras familias lo hicieron en noviembre de 2017 y siguieron durante el verano, para finalizar con las últimas en julio de 2018.