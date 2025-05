Héctor Maya denuncia al gobierno nacional por abandono de las rutas nacionales

El abogado y ex senador nacional, Héctor Maya, reclamó al gobierno nacional que le ponga fin al abandono de las rutas nacionales.

“La Nación incurre en abandono o corrupción”, acus{o Héctor Maya y además, presentó a Rogelio Frigerio un plan de reconstrucción de rutas nacionales. El ex senador habló sobre el estado de las trazas, sobre todo en la provincia: "No tiramos piedras, presentamos propuestas superadoras.

Gastos desmedidos

En el marco de sus críticas, Maya sostuvo: “Hemos perdido millones de dólares que podrían haberse recaudado con una dedicación mínima. Esos fondos podrían haberse destinado a la indemnización de trabajadores o a la reparación de rutas. Lo más grave es que, a partir del escándalo de las criptomonedas, nace la sospecha de que algún integrante del gobierno nacional podría estar percibiendo sumas ilegales para permitir que los camiones extranjeros sigan circulando sin pagar. Se trata de una corrupción escandalosa, o al menos, de una desidia inadmisible”.

Maya también advirtió sobre el impacto en la provincia: “Entre Ríos está gastando sumas fabulosas en reparar rutas, mientras no se toman medidas respecto del tránsito interoceánico que las destruye. En ningún país se subsidia de esa forma a transportistas extranjeros, en desmedro de los ciudadanos que sí pagan impuestos. Basta con mirar lo que cobra Uruguay a estos camiones para comprender lo inexplicable del abandono argentino”.

El rol de Rogelio Frigerio

El ex senador recordó que ya había presentado al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, un proyecto llamado “Panamá Seco”, que propone cobrar un canon de circulación a los camiones extranjeros que transitan por rutas entrerrianas. “Pese a mi insistencia, no se ha hecho nada, lo cual es reprochable. Esto justifica nuestras críticas como parte del peronismo opositor, que busca ser constructivo: no tiramos piedras, presentamos propuestas superadoras”, subrayó.

Finalmente destacó: "Esperamos que Milei se ocupe de gobernar, en lugar de dedicar su tiempo a intentar devorar al PRO y a Macri. Estos comportamientos despiertan sospechas de incumplimiento de los deberes de funcionario público, o incluso de hechos más graves, como la estafa de las criptomonedas, que podrían estar relacionadas con el abandono de las rutas entrerrianas. O peor aún, que alguien esté cobrando para que no se cobren peajes a los extranjeros. Exigimos: ¡transfieran las rutas a Entre Ríos!”.