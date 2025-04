"En el peronismo de Entre Ríos hay que plantear una alternativa"

“En el peronismo entrerriano hay que plantear una nueva alternativa, que sea de renovación con hombres de experiencia, pero también con la participación y la mística de la juventud con quien espero integrar la lista para hacer una propuesta de lealtad peronista. Que sea con jóvenes haciendo, porque no se puede ir a aprender y a calentar asiento al Senado de la Nación o a la Cámara de Diputados, hay que ir con propuestas concretas y defender los destinos de la provincia donde se distribuyen los recursos que hay a nivel nacional”. La frase pertenece al dirigente justicialista Héctor Maya, quien mantuvo una larga entrevista con UNO.

—Voy a participar en las elecciones. Me han propuesto un grupo de compañeros que sea candidato a Senador Nacional. No soy nadie para discriminar para que otros participen, por el contrario, creo que la vida de los partidos políticos se fortalece con la participación en internas democráticas y espero que así sea. Pero también me voy a oponer a quienes tuvieron la mayor responsabilidad, si bien todos tuvimos responsabilidad en el rechazo de la gente y la bronca al peronismo, la mayor responsabilidad la tuvieron quienes gobernaron”.

Enseguida, y sin mediar pregunta, el gualeguaychuense manifestó que “tengo la esperanza de que antes de fin de mes el Consejo Provincial del Peronismo haga conocer el programa porque estamos a 120 días de la presentación de listas y a 90 de la posibilidad de que haya elecciones internas”.

A lo que anexó: “Es un tiempo muy breve ante el gran desafío que tienen que enfrentar los candidatos para plantear sus ideas ante la gente. Así que espero que en los próximos días tenga la grata sorpresa que nos comunique el programa de elecciones.

—A nivel nacional el peronismo está muy fragmentado, ¿qué mirada tiene?

—Siempre fui opositor a Cristina Fernández, pero no hay quien tenga un mayor caudal de votos y, en consecuencia, tiene que definir su liderazgo, ir de candidata a ganar o perder. Si gana, consolidará su liderazgo, si pierde, cierra su ciclo y habilita la renovación del peronismo”.

Mirada del plano nacional del peronismo

“Tengo una mirada de mucho reproche, muy negativa, de lo que es la política de Javier Milei. Y en los últimos días, con las medidas nuevas hay una jactancia infundada de la estabilidad del dólar y creen que esa es la respuesta adecuada que espera la sociedad”, expresó el dirigente.

Y añadió: “Miro lo que pasa en los hogares de los trabajadores, donde la variación de los precios de la canasta alimentaria fulminan el sueldo y los ingresos de la gente y es tremendo. El plan Milei le impone a los trabajadores y a sus familias ayuno intermitente, que es algo que está de moda, pero lamentablemente cualquier trabajador que tiene que comprar algún remedio y algún gasto menor no le alcanza. Las variaciones de precios han sido en estos últimos días explosivos, mucho más que lo que dicen los indicadores”.

Y disparó: “El perfil más notorio que se observa es el del carrie trade, de los que vienen con dólares de afuera los convierten en pesos, los colocan a tasa usurarias y cuando un integrante del grupo, como lo es el Ministro de Economía (Luis Caputo), les avisa, vuelven a cambiar por dólares baratos y se van”.

Y cerró: “Así se llevaron en el último tramo del gobierno de Macri 40 mil millones de dólares y ahora van a hacer lo mismo”.

—¿Es tan así ahora?

—No conozco antecedente de un país del mundo que salga adelante sobre la base de la especulación financiera. Creo que los países salen adelante cuando se trabaja, cuando se aumenta la producción, donde el empleo crece. Pertenezco a un peronismo que tiene una visión humanista y cristiana, a partir del amor y de la realización colectiva de solidaridad, la política de Milei es una política individualista, egoísta y perversa.

Su visión sobre el gobierno de Rogelio Frigerio

En otro tramo de la entrevista, Héctor Maya fue consultado acerca del gobierno entrerriano y, fiel a su estilo, dijo lo suyo. “Lo conozco mucho a Rogelio Frigerio, hace muchos años trabajamos juntos cuando él estaba en economía con Roque Fernández. Tengo una relación de amistad con él, pero no comparto, por supuesto, con el grupo político en el cual está. Imagino la mortificación que tiene porque él, si bien no es peronista, tiene un perfil desarrollista, es cuasi peronista y estar conviviendo con una política individualista y perversa como la del gobierno nacional no debe ser sencillo”.

Más adelante anexó: “Lo que le puedo reprochar a Frigerio es que no tiene el ritmo que se requiere para las necesidades de la provincia y toma recaudos en extremo”.

Para el final, Héctor Maya opinó: “Escuché al Gobernador días atrás el reproche a los contratos truchos, sería bueno que también se fije en la orgía que significan las consultoras del equipo económico, la trampa del carrie trade y la corrupción del propio Presidente. Hoy la bronca le llega a Milei, pero por más que haga el esfuerzo el Gobernador, que no coincide en gran parte con Milei, si no se despega rápidamente, la bronca también le va a llegar”.