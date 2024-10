Hace 170 años Paraná era sede del primer Congreso de la Nación

El mandatario provincial recordó que en esas épocas "se entendía claramente que la unión nacional era indispensable para sostener lo que se había construido medio siglo antes: un país y una patria libre y soberana". En ese sentido, consideró que en Entre Ríos "se derramó mucha sangre entrerriana precisamente para defender la libertad" y consideró que "los entrerrianos nos sentimos muy cómodos porque (la libertad) tiene que ver con parte de lo que somos, de nuestros valores y nuestro ADN".

Para Frigerio, la libertad "está profundamente vinculada con la igualdad de oportunidades, con la posibilidad de que a todos los argentinos nos lleguen los bienes y servicios públicos esenciales para nuestro desarrollo; y eso es lo que nosotros defendimos desde hace casi dos siglos y vamos a seguir defendiendo en el presente y en los próximos siglos".

Otras voces

Por su parte, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, destacó la trascendencia del lugar y el dictado de "las primeras leyes que prefiguraron lo que luego sería toda la historia de nuestra nación". Luego se pronunció por lograr un federalismo "cada vez más fuerte" y acotó que "la clave para que esta nación sea pareja en distribución de recursos está en respetar esa concepción federal".

A su momento, el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, remarcó que el rol de la Iglesia combina "colaboración con autonomía. Nos importa lo mismo, el pueblo. Cada uno desde su lugar puede aportar algo. La Iglesia siempre va a servir, en lo que pueda, para el crecimiento de Entre Ríos".

Un poco de historia

Entre 1852 y 1861, la Confederación Argentina –gobernada por Justo José de Urquiza y el Partido Federal– y el Estado de Buenos Aires –gobernado por los liberales– se mantuvieron separados. En 1853, se realizó un Congreso General Constituyente en Santa Fe y se sancionó la Constitución que, con modificaciones, rige hoy. La Carta Magna firmada estableció un gobierno federal, por lo que había que disponer de los medios para que los distintos poderes se pusieran en funcionamiento.

Al estar Buenos Aires separada de la Confederación, se decidió nombrar a Paraná capital provisoria del país y constituir allí los organismos de gobierno. En octubre de 1854 se instaló el Poder Legislativo en Paraná.

Entre los días 17 y 21 de ese mes de octubre, se habían reunido ambas cámaras en sesiones preparatorias. En las del Senado se discutió si la sesión inaugural de la Asamblea legislativa debía o no hacerse en el Iglesia de la Matriz, y en esa oportunidad el senador Facundo Zuviría se oponía "apoyado en la atribución 11ª del capítulo III de la Constitución, que señala la sala de Senado para aquel acto".

Su par Manuel Leiva le respondió "no veía que se faltase o que se infringiese la Constitución verificando la instalación en el templo; por cuanto el Senado no tenía casa puesto que no había disposición ninguna que hubiere señalado el local en que sesionaban por sala del Senado (...). Que podía el Senado haber iniciado sus sesiones bajo una tienda de campaña, y que no por eso había de verificarse la instalación allí".

¿Quienes estuvieron presentes?

A la sesión inaugural asistieron 14 senadores y 20 diputados, los senadores presentes fueron: por Entre Ríos, José L. Acevedo y José M. Galán; por Corrientes, Facundo Zuviría y José M. Saravia; por Santa Fe, Vicente del Castillo y Manuel Leiva; por Córdoba, Severo González; por Santiago del Estero, Hilario Carol; por San Luis, José M. Figueroa y Estanislao Rodríguez; por Mendoza, Jerónimo Espejo; por Catamarca, Pedro Ferrer; por Tucumán, Marcos Paz; por Jujuy, José B. Bárcenas, no hubo representantes de La Rioja, Salta y San Juan. El primer debate fue sobre el proyecto de ley del Ejecutivo sobre “derechos diferenciales”, que buscaba desviar la importación del puerto de Buenos Aires hacia el de Rosario.

Actualmente, en el antiguo edificio del Senado funciona el Colegio de las Hermanas de la Caridad, Hijas de María del Huerto. Su actual salón de actos fue el recinto donde se celebraron las sesiones. En 1942, este edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional.