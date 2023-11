Gustavo Hein no tiene decidido si votará a Javier Milei

Muy crítico con la conducción nacional de Juntos por el Cambio, Hein reconoció que no será neutral en el balotaje y que no votará en blanco. “Este balotaje nos lleva a un lugar muy incómodo. Tengo que elegir entre dos opciones que no comulgo, no lo puedo entender, no puedo entender el derroche, el enchastre que hicieron y sigue haciendo la dirigencia nacional de Juntos por el Cambio”, afirmó.

La crítica continuó recordando que durante la campaña él y todo el equipo de Frigerio envió señales a la dirigencia pidiendo que bajen el tono de las agresiones, cuando la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich escaló por demás. “Me enoja porque lo hemos avisado y le pedíamos por favor a la dirigencia que se calme en base a la discusión y nos llevaron a este lugar”, declaró.

Con ese contexto, Hein anunció su posicionamiento. “No voy a votar en blanco, no soy neutral, elegiré lo que me acerca en algunas cuestiones particular, me incomoda muchísimo, pero está claro que voy hacia un lado donde Sergio Massa no me identifica. No creí estar en este punto. Me cuesta decir que voy a votar a Javier Milei”, aseguró en declaraciones a “Tarea Fina” (Radio Ciudadana).

Sobre el debate, el legislador dijo que vio “un ida y vuelta de chicanas, muy pobre”. Valoró, al igual que la dirigencia de Unión por la Patria, la “templanza” de Massa. “Lo vi sólido y con templanza. A Milei lo vi a la defensiva, y eso es lo que nos pone en un lugar muy difícil a nosotros, que en Entre Ríos tengamos que hablar de esto me molesta demasiado, porque hicimos demasiado para construir una alternativa y que se dilapide todo tan rápido me pone muy incómodo”, reiteró.

En ese sentido, recordó su ingreso a la política. “Fuimos muchos los que nos involucramos para salir de la queja y pasar a la acción. Salí de la actividad privada y me involucré en una intendencia, traté de darle otro matiz. Hoy mirar cómo se dilapida todo y cómo sigue la agresión entre los líderes que hemos tenido a nivel espacio me da pena”, se lamentó, también en referencia al cruce que protagonizaron en redes sociales Mauricio Macri y Gerardo Morales.

Hein cuestionó al ex presidente al sostener que Macri “nos dejó sin respaldo”. Explicó que ve en esa ausencia de acompañamiento una oportunidad para fortalecer el gobierno de Frigerio. “Nos dimos cuenta de que en el interior del país nos movemos con una mirada más amplia de la política”, aseguró, y anticipó que en el 2024 “va a venir un zarandeo en la conducción”. “Los gobernadores deben conducir ese proceso y desde Entre Ríos haremos lo imposible para preservar la salud de Juntos por el Cambio”, apuntó.

La Cámara de Diputados

Hein confirmó que su nombre es el más firme para ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados, pero recordó que no puede “autoproclamarse” porque es un espacio que debe ser consensuado entre el gobernador y los diputados y diputadas.

“Tomé la posta para comenzar las conversaciones con Ángel Giano, no me puedo autoimponer el cargo porque es una cuestión que se consensua, pero Rogelio ha dejado trascender en algunos lugares que yo puedo ocupar ese lugar”, comentó en declaraciones que reprodujo APF.

Sobre la provincia que recibirán, advirtió: “Nos vamos a encontrar con una provincia que no escapa a la realidad de Argentina, y eso conllevará a mucha templanza, diálogo. Se vienen tiempos complejos, de mucha dificultad, no nos eligieron para dar buenas noticias”, señaló. Ante la pregunta de qué malas noticias podría tener que dar sostuvo que “el impacto de la inflación pega de lleno en las cuentas”.

El hombre de confianza de Frigerio anticipó además que en los próximos días se conocerá el gabinete completo y aseguró que no esperarán hasta el balotaje para comunicarlo. “El balotaje no le cambia la conformación del gabinete a Frigerio, lo anunciaremos en las próximas horas, el resultado de la elección del 19 no nos cambia”, afirmó.