La Cámara de Diputados respaldó la participación de la EET N.º 1 en el certamen nacional.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos acompañó a estudiantes de la EET N.º 1 de Paraná que se preparan para competir en el Desafío ECO YPF 2026.

El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos , Gustavo Hein, visitó la Escuela de Educación Técnica N.º 1 "General Francisco Ramírez" de Paraná para acompañar a los estudiantes que participarán del Desafío ECO YPF, campeonato nacional de autos eléctricos de emisión cero. La iniciativa fue declarada de Interés Legislativo.

Durante la recorrida, realizada este lunes, Hein estuvo acompañado por Streitenberger y el rector de la institución, Daniel Morali. Los representantes legislativos conocieron los espacios de trabajo y la propuesta educativa de la escuela, además del proyecto que llevan adelante los estudiantes de 4°, 5°, 6° y 7° año que integran el equipo que competirá en el certamen nacional.

Hein respaldó a estudiantes de la EET N.º 1 que competirán en el Desafío ECO YPF

La participación de la E.E.T. N.º 1 "General Francisco Ramírez" había recibido en julio el reconocimiento de la Legislatura entrerriana, cuando los estudiantes visitaron la Cámara de Diputados durante la octava sesión ordinaria para presenciar el tratamiento del proyecto que declaró de Interés Legislativo su participación en el Desafío ECO YPF 2026. En aquella oportunidad, la delegación escolar fue recibida por el propio presidente de la Cámara.

Luego de la visita, Hein destacó el valor educativo de la competencia y el impacto que tiene en la formación de los estudiantes. "El Desafío ECO YPF hace que el ingenio de los chicos ponga en valor a la escuela a nivel nacional. Esto hace que el Estado también esté presente acompañando", sostuvo. En ese sentido, remarcó la importancia de respaldar a las instituciones que promueven la formación técnica y la incorporación de conocimientos vinculados con la innovación y el trabajo.

El titular de la Cámara de Diputados también valoró el aporte de los docentes y el rol de la educación técnica en la preparación de los jóvenes para sus futuros recorridos académicos y laborales. Señaló que este tipo de experiencias permiten que los estudiantes adquieran herramientas concretas, tanto para continuar sus estudios universitarios como para incorporarse al mundo del trabajo con una formación especializada.

Por su parte, la diputada Carolina Streitenberger resaltó la importancia de acompañar a la institución no solo por su participación en el Desafío ECO YPF, sino también por el trabajo que desarrolla cotidianamente en sus talleres. "La puesta en valor que tiene la institución, no solo por el Desafío ECO YPF, sino por la participación de los chicos en materia educativa, con el desarrollo de los talleres y su impacto positivo para su inserción en el mundo laboral", expresó.

Streitenberger consideró además que para la Cámara de Diputados representa un orgullo acompañar las distintas actividades que lleva adelante la escuela y destacó el impacto que tienen en la formación integral de los jóvenes.

La Cámara de Diputados respaldó la participación de la EET N.º 1 en el certamen nacional.

En tanto, el rector Daniel Morali agradeció la presencia de los representantes del Parlamento provincial y valoró especialmente la declaración de Interés Legislativo. "Es un orgullo la visita y la declaración de Interés Legislativo por la participación de la institución en el Desafío ECO YPF. Es sentir que no estamos solos, que nos ven, que importamos y que todo lo que hacemos todos los días es importante", manifestó.

El Desafío ECO YPF reúne cada año a estudiantes de escuelas técnicas de todo el país con el objetivo de diseñar, construir y competir con vehículos eléctricos de emisión cero. La propuesta constituye una experiencia de formación técnico-profesional que permite aplicar conocimientos de mecánica, electrónica y energía sustentable, al tiempo que promueve el trabajo en equipo, la innovación y la resolución de problemas concretos.

La competencia convoca anualmente a más de 1.200 estudiantes de unas 120 escuelas técnicas de todo el país y fomenta la investigación y el desarrollo de tecnologías amigables con el ambiente. Además, posee una dimensión internacional, ya que los equipos que obtienen mejores resultados pueden acceder a instancias de competencia de alcance mundial.

La E.E.T. N.º 1 "General Francisco Ramírez" cuenta con una extensa trayectoria en el certamen, en el que participa desde hace más de una década y donde ha obtenido importantes resultados en distintas ediciones. La continuidad de este proyecto refleja el compromiso de la institución con la excelencia educativa, la innovación tecnológica y una formación que busca brindar a sus estudiantes herramientas concretas para su futuro académico y laboral.