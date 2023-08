Gustavo Curvale: "hubo inconvenientes con nuestras boletas"

En diálogo con Radio la Red 88.7, contó: "Hubo inconvenientes con nuestras boletas. Fueron inconvenientes que fueron solucionándose en el transcurso de la mañana. No hay ninguna situación grave que no se pudo resolver. Lo más complicado fue con un bolsín: cuando vienen las urnas, actas y precintos, en el bolsín hay un sobre donde están las boletas oficializadas. Lo que pasó es que en algunas mesas, muy pocas, no estaba nuestra boleta como oficializada".