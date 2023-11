Gustavo Bordet: "Hay una gran reconfiguración del mapa político"

El mandatario provincial y diputado nacional electo afirmó que “como hace 40 años de democracia han sido elecciones transparentes, sin ninguna sospecha de que pueda haber habido fraude, cosa que en la Argentina nunca ocurrió”, y recordó que “se había agitado este fantasma de un probable fraude, pero siempre confiamos desde nuestro espacio político en la fortaleza de las instituciones, y del sistema electoral que, en este caso, arrojó resultados favorables a la Libertad Avanza”.

En referencia a la performance de Unión por la Patria, Bordet resaltó: “Hemos hecho una gran campaña, trabajado con muchas dificultades propias de los tiempos que nos tocan pasar en materia económica y social. Sin embargo, el 44% de los argentinos eligió nuestra opción”.

Dado el resultado del balotaje, indicó: “La ciudadanía nos ha puesto en un rol de oposición”, y saludó “a quienes han resultado victoriosos en el día de ayer”. También expresó su deseo de “que a la Argentina le vaya bien, y a la provincia de Entre Ríos también".

"El rol de oposición también es importante para sostener las convicciones con las que uno se ha manejado toda la vida; y eso será lo que haré en el Congreso Nacional", agregó.

Gustavo Bordet felicitó a los "militantes que han trabajado en todo el territorio de la provincia con mucho compromiso" y dedicó un mensaje al excandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa: "Le tengo un gran afecto, con todas las dificultades, se ha puesto al hombro no sólo esta elección, sino también el país. Estaré charlando con él sin lugar a dudas en las próximas horas”.

Mapa político

Respecto de las consecuencias del resultado del balotaje, Bordet analizó que "hay una reconfiguración de todo el mapa político argentino porque el justicialismo perdió, pero también perdió Juntos por el Cambio. Aquí hay un emergente que es La Libertad Avanza, que tiene los principales frentes políticos de oposición. Van a tener quizás como aliados a un sector de Juntos por el Cambio, pero creo que viene una gran reconfiguración del mapa político".

También se refirió a la situación provincial y remarcó que “acá en Entre Ríos, el proceso de transición que se viene dando es normal, por los carriles que deben ser”. Y agregó: “Siempre he sido una persona que prioriza el diálogo y el consenso; y si quienes han resultado electos trabajan de la misma manera, a Entre Ríos y a la Argentina les va a ir bien. Si no hay diálogo y no hay consenso, será un poco más difícil”.

Por último, se refirió a algunas de las medidas anunciadas por el presidente electo Javier Milei, y sostuvo que "hay cosas con las que no estoy de acuerdo, como que se privaticen los medios públicos de comunicación”.

“Hay plena libertad de prensa en la Argentina. Los medios públicos muchas veces le dan voz a los que no la tienen, por lo que claramente no estoy de acuerdo”, continuó el diputado nacional electo, y recordó que “la TV o las radios públicas son la oportunidad que tienen muchos ciudadanos en lugares remotos del país de acceder a contenidos, sintonizar la radio o ver la televisión. Todos los países tienen medios públicos, como la BBC de Londres, Francia, España”, concluyó.