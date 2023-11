Gustavo Bordet avaló la austeridad marcada por Frigerio

Rogelio Frigerio anticipó "un recorte histórico del gasto de la política"

El mandatario puso de relieve el nuevo informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), que volvió a otorgar la máxima clasificación al gobierno entrerriano por su transparencia presupuestaria. “La transparencia en Entre Ríos es fortalecer el vínculo de las y los entrerrianos con las instituciones públicas y, en definitiva, con la política", afirmó el mandatario.

Junto al ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; la presidenta de la Fundación Iapser Mariel Ávila; la legisladora provincial Claudia Gieco y el legislador provincial Jorge Cáceres, el gobernador llegó a la localidad, donde fue recibido por el intendente, Hugo Ramírez, para inaugurar las obras de la institución educativa y el Centro de Desarrollo Infantil, además de recorrer el centro de salud local.

Al hacer uso de la palabra, el gobernador agradeció "el afecto" recibido por haber concluido esa obra y acotó que la concreción es mérito de la comunidad educativa por haberla solicitado. "Esta inauguración es pura y exclusivamente mérito de la comunidad educativa de la escuela Nº 9", resaltó.

"El mérito es de quien gestiona. Siempre es así. Quienes estamos en el gobierno, lo estamos circunstancialmente, pero las instituciones quedan, la comunidad educativa queda. Pasarán generaciones de niños, se renovarán, pero la escuela 9 seguirá funcionando", afirmó, tras lo cual agradeció "a todas las instituciones de Aldea Brasilera porque también en este ejercicio de ser gobernador, de ir y venir, uno aprende muchas cosas", entre ellas costumbres. "Por suerte tenemos una provincia con diferencias realmente maravillosas que la hacen muy pintoresca y que le dan una idiosincrasia", acotó.

Luego recordó que al poco tiempo de asumir como gobernador, visitó Aldea Brasilera que era en ese entonces junta de gobierno y que por contar con más de 1.500 habitantes fue convertida en municipio. En ese caso "el mérito no fue mío", dijo el gobernador, sino del entonces presidente comunal, Hugo Ramírez, que lo gestionó.

“Por último quiero significar que esta obra que se realizó en la escuela tiene conceptos muy novedosos, amigables, para poder desarrollar e impartir contenidos. Siempre sostengo que los edificios, como éste que se inaugura, son sólo continentes y lo importante es el contenido que son los directivos, docentes y fundamentalmente nuestros gurises y gurisas que son para quienes hacemos las cosas”, cerró el gobernador.

Agradecimiento

El intendente de Aldea Brasilera, Hugo Ramírez, agradeció la presencia del gobernador Gustavo Bordet y valoró las obras que se realizaron durante su gestión, enumerando entre ellas la escuela que se inauguraba y el acceso a la localidad. "Algunas son sueños de muchísimos años, como el comedor y el salón de esta escuela, que hoy están concluidos. Nos faltó el playón, pero vamos a ir por eso, para que nuestros chicos hagan deportes", señaló el intendente.

Visiblemente emocionado, Ramírez aseguró que al realizar solicitudes al gobierno provincial "el 80 por ciento de las veces tuve respuesta positiva. Eso para un intendente, un presidente de junta es realmente muy importante. Sus dos gestiones serán recordadas por muchos años". Extendió a su vez el agradecimiento a legisladores, legisladoras, funcionarios y funcionarias "que acompañaron" en cada momento. "Las gestiones pasan, pero las obras quedan", subrayó el presidente municipal.

"Hay más obras de menor magnitud que también se han hecho. El gobernador siempre nos escuchó, no a este intendente o presidente de junta, sino al pueblo de Aldea Brasilera. A pesar de ser un pueblo pequeño luchamos y el gobernador nos dió algo muy significativo, que tal vez todavía no lo estemos valorando, pero que seguramente será valorado con el tiempo, el municipio. Una lucha incansable de mucha gente. Y a pesar de ser municipio se nos siguió colaborando con obras y se puso a disposición de la gente de Aldea Brasilera, siempre, a las y los funcionarios. No se miró si era un pueblo chico o si era de un color u otro", remarcó Ramírez.

Nuevas oportunidades

La directora de la escuela, Sandra Gareis, dijo que solo tenía “palabras de agradecimiento. Es un día de mucha alegría y emoción para la comunidad de nuestra escuela. Son obras esperadas por muchos años, desde el salón, que desde hace 30 o 40 años se pedía para tener un lugar donde hacer los actos, o el comedor, que lo pedimos hace 10 años, y las aulas que nos quedaban chicas. Contar con estos espacios es también parte del derecho a la educación".

Gareis enumeró luego los proyectos y obras que se fueron desarrollando y destacó el aula abierta "que al parecer somos la única escuela de la provincia que la tenemos". Valoró luego el acompañamiento del gobernador Gustavo Bordet, la legisladora Claudia Gieco y el intendente local, así como a las y los docentes, ordenanzas y cocineras. "Nuevas oportunidades vienen ahora. Gracias por hacer realidad todo esto que parecía una utopía", concluyó la docente.

Aportes

En la ocasión, se hizo entrega del decreto Nª 3335 mediante el cual se aprobó el convenio suscripto entre el municipio de Aldea Brasilera y el gobierno provincial para la adquisición de materiales destinados a la primera etapa de la pavimentación de algunas calles. Para ello se dispuso un aporte no reintegrable por 76.250.648 pesos para esos trabajos.

También se procedió a la entrega a los legisladores departamentales presentes del decreto a través del cual se adjudicó la obra ampliación del hospital Nuestra Señora del Luján de General Ramírez, departamento Diamante, a la empresa Del Litoral Obras, Servicios y Montajes SA por un monto de 429.748.180 pesos.

Por su parte, el presidente comunal de Aldea Spanzenkuter recibió el decreto por el cual se le otorgó un aporte por 5 millones de pesos, destinados a solventar gastos de la organización de la 10ª edición de la Traktor Fest.

Además se hizo entrega del decreto 548, por el cual la Cámara de Senadores de la provincia otorga un aporte económico no reintegrable por 1.100.000 pesos a la municipalidad de Aldea Brasilera para solventar gastos por la 5ª Fiesta de las Aldeas.

La escuela

La obra de refuncionalización y ampliación de la escuela Nº 9 "Brigadier General Justo José de Urquiza", de Aldea Brasilera, demandó una inversión de fondos provinciales que superan los 244.507.155 pesos. Entre espacios existentes y nuevos, se intervino en más de 1.100 m2.

El proyecto tuvo en cuenta que el edificio fuera apto para la realización de las actividades educativas y la integración con su entorno barrial, ofreciendo espacios para que la escuela pueda considerarse una gran aula y lugar de encuentro.