Gustavo Bordet abogó para cumplir los 191 días de clases

"Hoy 433.000 alumnos entrerrianos empiezan las clases con normalidad y tenemos el firme cometido de este año volver a tener 191 días hábiles de clases", dijo Bordet y recordó que también todas las escuelas primarias de Entre Ríos, a partir de este año, cuentan con la jornada extendida. "Eso significa que, si sumamos todas las horas, representan 38 días más de clases. Esto es muy bueno porque permite mejorar la calidad educativa de nuestros alumnos en todo el territorio de la provincia", apuntó el mandatario.

Agradecimiento

En otro párrafo expresó su agradecimiento “especial” a todos los docentes entrerrianos “por el trabajo que realizan cotidianamente en cada establecimiento educativo". Y apuntó: "He sido docente durante 14 años en una escuela secundaria, en mi ciudad de Concordia, y sé del esfuerzo y de las vicisitudes que tienen que atravesar las y los docentes de Entre Ríos cada día para enseñarles a nuestros gurises y gurisas en todo el territorio de la provincia. Sé de la pasión que se pone en la enseñanza y sé también que muchas veces el salario resulta insuficiente. Por eso hemos hecho acuerdos salariales el año pasado, tal cual lo habíamos comprometido, que superan la inflación, y cumplimos. Estuvimos cinco puntos por encima. Y este año también haremos de nuevo ese esfuerzo porque si queremos valorar la calidad educativa tenemos que tener buenos salarios docentes en todo el territorio de la provincia", declaró.

Ratificó luego "el compromiso permanente para que tengamos en Entre Ríos un ciclo lectivo que por primera vez en muchos años podamos hacerlo sin interrupciones de clases, con salarios dignos, con infraestructura escolar y fundamentalmente con la decisión política de que tenemos que alcanzar la excelencia en calidad educativa".

En el acto estuvieron también el intendente de Feliciano, Damián Arévalo; el ministro de Planeamiento Marcelo Richard; la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; la titular de Vialidad provincial, Alicia Benítez; el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller; la secretaria de Energía, Silvina Guerra; la subsecretaria de Juventud, Brenda Ulman; y la diputada provincial Silvia Moreno.

Coronar el sacrificio

En su discurso el gobernador hizo referencia de manera puntual al acto en San José de Feliciano y expresó: "Estar hoy en esta escuela para mi, desde lo personal, significa un gratificación. La primera vez que viene como gobernador a Feliciano recorrimos la ciudad y le pregunté a la intendenta de entonces, Nené Moreno, por esa escuela que tenía paralizada la obra. Averiguamos y la verdad que era una trama compleja porque la empresa que se había hecho cargo de la obra la había abandonado y encima le había hecho juicio al Estado. Hubo que resolver ese problema. La escuela seguía paralizada y la verdad que lo tomé como algo personal porque acá hay ni más ni menos que 500 alumnos. Y después de mucho esfuerzo, estar acá inaugurando este edificio, la vedad que comparto la emoción con todos los presentes. Es un día donde se ve coronado el sacrificio y el esfuerzo", relató el gobernador.

Y aseguró. "Los edificios son continentes que por sí solo no significa nada. Lo importante es el contenido que son quienes aquí imparten la enseñanza, es la comunidad educativa. No serían nada los edificios si no hay una comunidad educativa que tiene la necesidad de crecer. Esa pasión, ese amor, que ponen docentes, alumnos, directivos y personal no docente, es lo que hace crecer las comunidades educativas y eso es la valorable".

Finalmente, hizo referencia a los estudiantes y expresó: "A esta escuela vienen jóvenes y adultos a estudiar, y quiero felicitarlos por la decisión de emprender el estudio. No importa la edad. Siempre hay una oportunidad para estudiar y para eso están las escuelas públicas", enfatizó Bordet y recordó que sus padres estudiaron en su escuela de adultos: "Eso fue algo que me marcó para toda la vida. Y por eso mis felicitaciones".

Nuevo edificio

En el nuevo edificio escolar, que da respuesta a una necesidad surgida del crecimiento poblacional del municipio, van a funcionar dos escuelas: la secundaria Nº 2, con una matrícula de 150 alumnos, y la secundaria de adultos ESA Nº 8 “José Gervasio Artigas” con 280 alumnos.

Contará con seis aulas, dos salas de nivel inicial, laboratorio de ciencias, taller tecnológico, sala de informática, biblioteca y salón de usos múltiples. Además, tendrá nueve sanitarios, dos de ellos aptos para personas con capacidades reducidas, dos cocinas/comedor, dos depósitos, tres galerías, dos hall de ingresos y un área de gobierno.

También tendrá un playón deportivo en el predio del establecimiento que permitirá a la comunidad educativa la realización de actividades al aire libre, donde funcionarán una cancha de básquet, fútbol de salón y vóley.

Agradecimientos

Por su parte, el intendente de Feliciano, Daniel Arévalo, expresó su agradecimiento al gobernador y a las autoridades educativas por "las dos escuela que hoy empiezan a disfrutar su edificio escolar nuevo. Es una inmensa alegría, una obra muy esperada, muy trabajada y gestionada por nuestro gobernador", subrayó.

Luego señaló la satisfacción que les da “a quienes nos toca estar en la dirigencia, estar iniciando un ciclo lectivo acá en la ciudad de San José de Feliciano con una escuela nueva, con el enorme esfuerzo que ha hecho la provincia y tener un arreglo paritario con toda la comunidad docente".

También agradeció la entrega de 24 viviendas y de otras obras, "lo que indica la importancia que ha tenido esta ciudad para nuestro gobernador de la provincia. Nosotros estamos muy agradecidos de la cantidad de obras que se van terminando y las que se van proyectando de acá a diciembre de este 2023, lo cual nos permitirá cumplir con la palabra que hemos empeñado con cada uno de nuestros vecinos", concluyó.

En tanto, la rectora Escuela N°2, Analía Bernardini, dijo que “en nombre de los alumnos, los docentes, las familias y quienes formamos parte de la escuela secundaria N° 2 y de la ESA José Gervasio Artigas queremos agradecer al señor gobernado por esta gran obra que es muy significativa para la comunidad educativa y para todo el departamento Feliciano. Una obra como esta no se ve desde hace muchísimos años y sin su gestión y compromiso hoy no sería posible", remarcó.

Dijo además que la escuela N° 2, "este año estaría cumpliendo 23 de años desde que se inició. Fíjense cuantos años pasaron para que pueda tener su edificio propio. Hoy eso es posible gracias a la gestión de nuestro gobernador y de nuestras senadora y diputada y al trabajo en conjunto y en red entre el intendente, la directora departamental y todos los que hacemos la escuela. Si esto no fuera un trabajo en conjunto, hoy no sería posible",

"Gracias señor gobernador por esta gran obra. Estoy segura de que el edificio nuevo nos permitirá crecer mucho más porque tenemos proyectos futuro inmensos", concluyó.