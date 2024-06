Fundación Conin Colonia Ayuí repartirá 42.00 kilos de leche

Conin leche.jpg El Ejército acompañó a Fundación Conin.

Silvia Durand es la responsable de la organización de Colonia Ayuí y precisó que serán un eslabón más de la logística en esta distribución de emergencia. “Un total de 42.000 kilos es la cantidad que solicitamos para distribuir, vamos a hacer un centro de operaciones de distribución para nuestro centro”, apuntó.

Consultada si la filial cuenta con una logística preparada para distribuir esa gran cantidad de kilos de leche en polvo, Durand afirmó: “Cada organización que respalda los centros Conin presentaba la posibilidad de repartir determinada cantidad de leche. Nosotros estamos en un lugar donde básicamente el tema del manejo y la logística es muy común, somos una zona rural, pertenecemos al departamento Concordia pero nuestra fundación en particular consta de gente que apoya la Fundación y que colabora con nosotros que tienen mucho conocimiento de la logística. El viernes pasado Mendoza convocó a todos los centros Conin y preguntaron quiénes tenían capacidad para entregar y qué cantidad de kilos. Yo enseguida hice algunas llamadas antes de confirmar la cantidad que es un montón, convoqué a mis voluntarios, a la gente que colabora con la Fundación y que nos ayuda a sostener la infraestructura de Conin todos los años. Me dijeron sí, contá con nosotros y pedí una cierta cantidad, para los comedores, los que sé que va a llegar”.

ALIMENTOS CONIN ENTRE RÍOS.jpg

“Cuanto antes empiece la distribución mejor porque esto tiene tiempo de caducidad y cuanto más rápido la entreguemos mejor, esa es la finalidad y esa es la diligencia con la que nosotros queremos trabajar. Se nos convoca porque somos una red que trabajamos todas iguales. Atendemos niños de 0 a 5 años y embarazadas que tienen riesgo o malnutrición. La leche para nosotros es como la joya de la corona, es nuestro refuerzo alimentario que le damos todas las semanas a los niños. Lo único que queremos tener garantizado, porque todo lo demás lo pueden llegar a conseguir o tener de otro lado. La lech es el producto más caro y el más difícil de conseguir. Es clave en los tratamientos que hacemos, no es solamente un alimento más, es el alimento. Ver esta cantidad de leche desperdiciada era como ir en contra de nuestros principios”, comentó.

Respecto a los centros donde serán distribuidos, Durand explicó: “Tenemos todo un sistema de entrega, de búsqueda que se les informa a cada una de las personas que están dentro de la solicitud. Son comedores, merenderos y demás eso ya está organizado. Por ejemplo, hay comunas que nos solicitan para entidades que ellos entregan”. Y agregó: “Esto es una red solidaria, la fundación que yo coordino tiene esa red, llevamos una trazabilidad para que se sepa a dónde se entregó la leche”.

Conin Concordia.jpg

Cómo se calcula y reparte

Consultada si el Ejército en cada localidad también tendría un rol en función de la entrega de la mercadería, Durand esclareció: “El Ejército lo que hace es la logística a nivel nacional, entrega a cada lugar, ayuda con la carga y la descarga, mientras que a la logística interna la hacemos nosotros porque tenemos varios grupos de voluntarios. Parece un montón, pero no se entrega una leche a cada uno, hay un comedor que viene, busca la leche que va a utilizar en el transcurso de dos meses. El cálculo que nosotros tomamos para el pedido de leche es el que usamos en nuestros centro Conin, a cada niño del centro le entregamos una caja de leche por semana, cuatro cajas de leche al mes haciendo un cálculo que cada caja de 800 gramos se transforma en 6 litros de leche y un niño debería tomar un litro por día, 4 tazas de 500 centímetros cúbicos”.

Durand comentó que los volúmenes pedidos para la distribución está sujeta a la organización de cada centro en la provincia. “Esto tiene que ver con la capacidad de distribución que tenemos nosotros. Cada centro Conin pidió la cantidad que puede distribuir. Las cantidades son bastante más de lo que normalmente consumen de leche cada centro, porque seguramente tienen algún merendero o comedor de la zona, de la región a quien apadrinó y le van a entregar la leche, pero no pueden largarse a hacer una logística como la que hice, a mí se me sumaron muchas voluntades en dos días y eso a mí me ayudó a poder pedir mayor cantidad”.

En esta emergencia

La responsable de la franquicia de Colonia Ayuí dejó en claro que se sumarán en este escenario de emergencia por única vez. emergente: “Nosotros no somos, ni queremos ser centros de distribución de alimentos, simplemente nos consideran una familia de acción que tenemos un punto en cada lugar del país para una entrega eficiente. "Eso lo hemos demostrado en los 30 años que tiene la Fundación Conin; y 10 años en el caso de nuestra fundación. Nada más que eso”, señaló.