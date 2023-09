Funcionario advirtió por el futuro de los planes de vivienda

Por su lado, Prieto hizo hincapié en que “una casa que se entrega con libros es un proyecto de hogar familiar, porque la cultura agrega a lo habitacional un sentido de identidad con ese espacio y le otorga una especial sensación de pertenencia, además de un proyecto alrededor del hábito de la lectura que se puede compartir entre quienes vayan a habitarlo". Y agregó: "Cada vez que participamos de las entregas de viviendas con las bibliotecas, vemos cómo los gurises más que abrazar las llaves de la casa nueva, abrazan a los libros”.

Luego de la reunión, el secretario de Gestión Cultural analizó la historia de este programa. Recordó que comenzó en 2007 y fue discontinuado durante el gobierno macrista, no solo por el "escaso interés" del Ministerio de Cultura (luego degradado a Secretaría), sino también por la merma en la construcción pública de viviendas, que por entonces estaba a cargo de Rogelio Frigerio, actual candidato a gobernador de Juntos por Entre Ríos. “Frigerio es el mismo que como ministro de vivienda de la Nación prácticamente canceló la construcción de casas”, afirmó.

“Lo peor de todo es que ahora anuncia que si gana la gobernación va a resolver el déficit habitacional de la provincia otorgando créditos a las familias. ¿Va a hacer lo mismo que hizo durante su gestión en el gobierno macrista, cuando crearon los créditos UVA y dejaron a miles y miles de familias endeudadas de una manera insostenible y al borde de perder la casa y seguir debiendo plata?. Porque durante su paso por el ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda se pasó del modelo de construcción pública y de créditos a tasa subsidiada, a parar la construcción impulsada por el Estado y dar créditos usurarios que le garantizaron las ganancias a los bancos privados”, continuó el candidato a diputado nacional por Entre Ríos.

Indicó que, según datos oficiales, durante el período en el cual Frigerio estuvo a cargo de los planes de vivienda sólo se invirtieron U$S 32 millones bajo el programa Procrear, iniciando la construcción de sólo 130 viviendas en un nuevo predio. En un período similar, el último gobierno de Cristina Fernández, se construyeron 23.656 soluciones habitacionales y se invirtieron U$S 2.922 millones, 90 veces más que durante el macrismo.

Bajo la gestión de Frigerio se otorgaron un total de 32.000 subsidios con una inversión de sólo U$S 511 millones, mientras que el gobierno anterior había entregado 110.751 créditos a tasa subsidiada por un total de U$S 5.745 millones. La decisión del entonces ministro de vivienda fue derivar el crédito para vivienda hacia los negocios de los bancos privados. Durante el gobierno de Alberto Fernández se entregaron 120.000 nuevas viviendas y hay cerca de 80.000 en construcción. Cada nuevo hogar cuenta, según explicó el funcionario de Cultura, con su correspondiente biblioteca.

“Es muy importante que las entrerrianas y los entrerrianos tengan claro lo que propone la derecha en materia de vivienda: dicen que no a la creación de terrenos con servicios, no a la obra pública que permita construir barrios, no a la construcción de viviendas con fondos públicos y no a los créditos a tasa subsidiada para ampliación o mejoras. Ellos vienen a traer el crédito a tasas de mercado y generar negocios para los bancos y la construcción privada individual”, finalizó Prieto.