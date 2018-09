Fumigaron glifosato en un campo vecino y arruinaron una producción de moringa

Realizaron un invernáculo entre mayo y junio de 2017 con el objetivo de realizar la producción y selección de plantines. Fue durante ese proceso que sufrieron un incidente, producto de la deriva de agroquímicos, causada durante la aplicación realizada por un equipo pulverizador en el campo aledaño; en el sector sur.

Incluso un operario que estaba realizando los pozos para plantar los postes del invernáculo, debió ser asistido por las emprendedoras porque se sintió descompuesto.

Durante la cosecha de trigo, en 2017, hablaron con el arrendatario del campo vecino: "Le informamos a José Carlos Sobrero sobre lo acontecido durante la pulverización que mandó a hacer en mayo, además de contarle que en el establecimiento estábamos desarrollando un cultivo de moringa sin uso de agroquímicos y lo invitamos a conocerlo", indicaron.

Las plantas mostraron un excelente comportamiento y semanalmente se iba controlando su desarrollo. El 25 de enero de 2018 las productoras evaluaban el cultivo y se disponían a realizar el primer corte de producción cuando observaron plantas con hojas con una amarillamiento generalizado, otras secas y comprobaron que había diferentes grados de afectación entre las plantas, no se encontraron insectos ni enfermedades que pudieran estar causando ese daño. Observaron que hacia el sur de la plantación de moringas, los álamos plantados que funcionan como cortina protectora del campo también presentaban hojas amarillas, enrolladas, amarronadas y secas, y constataron que en el lote lindante había cultivo de soja.





"Le consultamos vía mensajes a Sobrero si había aplicado algún agroquímico, dijo que sí, pero que él no nos había afectado dado que el viento estaba del norte cuando aplicaron. Le mandamos fotos y lo invitamos a recorrer el cultivo para constatar los daños. Fue al día siguiente y observó las plantas, reconoció haber aplicado MAX 2,5 Kg/ha y se comprometió a decirnos fecha y hora de la aplicación para chequear los vientos. En cuanto a la receta agronómica, dijo que no la tenía porque él sólo se recetaba. Poco tiempo después mandó un mensaje diciendo que él no había sido y que buscáramos por otro lado", detallaron las emprendedoras.