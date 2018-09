Se nos fue Fabián, ¿y ahora?

Fabián ya no está, tampoco Anto, la pequeña niña de Gualeguaychú que falleció en noviembre de 2017 tras batallar contra la leucemia. No se borran las palabras de dolor de Natalia Bazán, su mamá, quien en un video habló de los casos de cáncer infantil en Entre Ríos. "La vida de nuestros hijos no puede ser un negocio con el Parque Industrial, la gente que fumiga, Botnia... o tantas cosas. Pido que tengan compasión por todos estos guerreros".

Entre Ríos fue centro del primer juicio y condena por fumigación en un campo aledaño a una escuela rural que afectó a la comunidad educativa, y son reiteradas las denuncias por aspersiones cerca de establecimientos educativos. Mientras tanto, la Legislatura sigue sin avanzar en una ley que regule esta problemática.





