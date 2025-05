ATE pidió al CGE que revierta la decisión de no renovar suplencias

"Con el alma en el cuerpo de nuevo"

cocinero concordia.jpg "Fue un error": el gobierno reincorporó al trabajador de un comedor escolar que había sido despedido

El joven compartió en Instagram la "buena noticia". Desde Paraná le informaron que el lunes se reincorpora al comedor de la escuela.

"Gracias a todos por el apoyo... Directivos, profes y alumnos de la agro que se movilizarnon. Amigos, familia y otras tantas personas escribiendo tirando buena energía... agradecido de la vida. Mi padre dijo una vez: dejen en alto el apellido y acá estoy haciendo euido", publicó Del Valle, con su hijo en brazos.

Lautaro Azzalini, responsable provincial de Comedores Escolares de la Provincia brindó datos sobre los puestos laborales en las cocinas de las escuelas: "Comedores escolares es considerado como un servicio crítico por lo que nunca deja de prestar servicios, en verano también seguimos dando de comer aquellos chicos que mas lo necesitan", expresó Azzalini.

"No hay 120 cesantÍas de suplencias en la provincia, son entre 40 y 45. Hemos manejado de manera absolutamente responsable los recursos y las suplencias. En muchas oportunidades optamos por el traslado de personas antes que tomar un nuevo suplente", agregó, según publica El Entre Ríos. "En el caso particular de Concordia, hay 532 agentes en todo el departamento y a fin de mes caen 3 administrativos, once cocineros y una persona falleció, en total son 15 personas. Si lo miran en relación a toda la totalidad, el número es ínfimo", concluyó.