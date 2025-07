Frío extremo: chicos concurren a clases de alpargatas porque no tienen otro calzado

En medio de la ola polar las escuelas de zonas vulnerables contienen a los alumnos y proponen medidas para que no sufran tanto el frío y las heladas

Hay zonas donde los alumnos no tienen suficiente abrigo ni el calzado adecuado frente al frío extremo

El mes de julio comenzó con temperaturas bajo cero en diferentes zonas de Entre Ríos. En los departamentos Victoria y Gualeguay se registraron las temperaturas más bajas, con una mínima de -6°C. En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador la temperatura mínima descendió hasta -4.3°C. En varias de estas localidades y en las zonas rurales aledañas los estudiantes asisten a clases con lo poco que tienen para mitigar el frío. Incluso muchos cuentan sólo con alpargatas como único calzado para usar y aunque se pongan medias esto no alcanza para mantener los pies protegidos cuando la sensación térmica amenaza con entumecer el cuerpo.

Tomar medidas para poder morigerar el impacto del frío es algo urgente, y ayer durante horas en numerosas instituciones aguardaban un comunicado del Consejo General de Educación con las medidas a tomar al respecto. Consultada sobre el tema, María del Rosario Franco, supervisora de la Zona 6 del nivel Secundario del Departamento Federal , contó a UNO que tiene a cargo tres escuelas dependientes de la Dirección de Educación Técnico Profesional, y otras 10 son secundarias orientadas, que dependen de la Dirección de Educación Secundaria del Consejo General de Educación (CGE). “De estas escuelas que tengo a cargo, el 70% son rurales, que funcionan en el horario intermedio o turno tarde, porque comparten edificio con las escuelas rurales Primarias. Entonces, en estos días de frío, esas escuelas no están tan complicadas con la problemática de la inclemencia de la helada de la mañana temprano, porque a contraturno lo único que tienen es educación física y lo que hemos resuelto con gran criterio y buen tino los rectores es en estos días tan cruentos se suspendieran las clases de educación física presenciales”, explicó, y agregó: “En esos casos se hacen trabajos virtuales sobre los contenidos curriculares específicos de esa materia para el nivel secundario. No es que los alumnos quedan sin clase. Más o menos en las escuelas rurales tenemos aceitado el mecanismo virtual, porque los días de lluvia también lo usamos; es algo que se instaló en el marco de la pandemia y es una alternativa muy positiva que se ha sostenido y se ha mejorado”.

Agmer Federal repudió a la departamental de escuelas por no suspender las clases. No hay resolución oficial.

Sin embargo, alertó: “El inconveniente que se presenta en las escuelas urbanas, que son las que arrancan a las 7 de la mañana, es el tema de la vulnerabilidad del estudiantado. Nosotros tenemos estudiantes en la Secundaria a partir de los 12 años que están saliendo de su casa a las 6.30 o 6.45 de la mañana a lo mejor sin suficiente abrigo. O de medias y alpargatas, porque no tienen zapatillas. Eso lo he corroborado con mis propios ojos. Es la real situación de los estudiantes que, además, tanto los chiquitos como los más grandes, en algunos casos, no tienen abrigo”.

En este marco, mencionó que los registros de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos llegaron a marcar una temperatura mínima de - 7,6°C, y señaló: “En Federal tenemos escuelas que reciben alumnos de todos los estamentos de la sociedad, y la verdad que es preocupante, la situación no es la ideal, es una ciudad que tiene barrios muy carenciados. Se trabaja mucho, hay mucha presencia del Estado, y nosotros en las escuelas hacemos un montón de cosas para el bienestar de los chicos, tenemos comedor, hay copa de leche, se atiende mucho la parte social y se trabaja con instituciones intermedias, pero la ola de frío nos afectó a todos”.

Propuesta de los rectores

Acto seguido, precisó: “Por eso los rectores, con buen criterio, habían diseñado para estas escuelas que arrancan tan temprano el ingreso de los estudiantes un poquito más tarde, y eso fue lo que pasó el lunes. En el transcurso de la mañana, estuve haciendo territorio, estuve en la escuela técnica y habían ingresado los estudiantes que tenían mesas de exámenes. Esta es una semana compleja, porque se le suma que hay docentes que están con parte de enfermo, y si el profesor no va, no hay quien lo reemplace”.

Si el docente debe ausentarse por este motivo y no tiene un suplente, los estudiantes se retiran antes o van más tarde. “Lo que se hacía era nada más que decirle a los chicos que en vez de venir a las 6.45 o a las 7.45, vinieran a las 10. A esa hora ya se levanta la helada, sale el sol, pueden caminar con las alpargatitas y las medias sin lastimarse los pies por el frío”, refirió la supervisora, y sostuvo: “Esa fue la decisión de los rectores que yo acompañé porque me pareció que era una decisión humanitaria. Ninguna escuela evaluó la suspensión de clases. Solamente se solicitó a los profesores sostener la virtualidad hasta el ingreso de los estudiantes en los primeros módulos en algunos casos y a partir de las 9.50 se los esperaba a los estudiantes en la escuela con algo calentito, una taza de malta, un café con leche, un mate cocido, con un bollo o una galleta, para después ir al aula hasta finalizar la jornada, que en las escuelas orientadas termina a las 13 y en las de Educación Técnico Profesional sigue hasta la tarde.

“Nuestra ciudad es pequeña al lado de Concordia, y no nos está atravesando a lo mejor el tema de la inundación u otras cosas más graves, pero la pobreza y el frío no se llevan bien. Las carencias que tenemos en general en este momento histórico que estamos viviendo, son marcadas. Hay escenarios complicados. Hay familias que están comprometidas a lo mejor con algún tema de salud, o la falta de trabajo”, afirmó Franco.

Postura del CGE

En medio de este escenario desolador, la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) en Federal había expresado su repudio a una definición de la Departamental de Escuelas, que en un principio “impidió suspender o acortar la jornada escolar por razones climáticas”. Más tarde, el CGE adelantó que estaba preparando una resolución con medidas para mitigar el impacto del frío en las aulas y proteger la salud de estudiantes y docentes, con la posibilidad de reducir la jornada escolar durante las horas de frío extremo, así como también el uso de la modalidad virtual, si se considera necesario.