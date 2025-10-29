Frigerio propuso al Senado una lista de 18 conjueces para el STJ

El gobernador Rogelio Frigerio elevó al Senado una lista de 18 abogados como conjueces del Superior Tribunal de Justicia, para su acuerdo constitucional.

El gobernador Rogelio Frigerio elevó al Senado provincial una lista de 18 conjueces para el Superior Tribunal de Justicia (STJ9, entre los nombres se destacan el exdiputado nacional Jorge D'Agostino (UCR) y las exdiputadas provinciales por el PJ, Carina Ramos y Mariana Farfán.

En el recinto de la Honorable Cámara de Senadores, la vicegobernadora y presidente del cuerpo, Alicia Aluani, presidió este martes la 15ª Sesión Ordinaria correspondiente al 146º Período Legislativo. Estuvo asistida por el secretario de Cámara de Senadores, Sergio Avero y la prosecretaria, Sara Foletto. La sesión contó con la presencia de 16 legisladores y quorum reglamentario.

El senador Martin Oliva (Uruguay- Más para Entre Ríos) justificó la ausencia de su par Patricia Día (La Paz-Más para Entre Ríos). La Bandera Nacional fue izada por el senador Casiano Otaegui (Gualeguay- Frente Juntos por Entre Ríos) y la Bandera de Entre Ríos por el senador Víctor Sanzberro (Victoria- Más para Entre Ríos).

Lista de conjueces

Una vez aprobada el acta de la sesión anterior y el acta de labor parlamentaria del día de la fecha, se dio lectura de la nómina abogados propuestos para conjueces del Superior Tribunal de Justicia, conforme a las disposiciones de la Ley Provincial Nº 6902 y concordantes, sobre los cuales el Poder Ejecutivo solicita al Senado que preste el Acuerdo Constitucional.

A continuación se detalla la lista: Jorge Marcelo D’ Agostina, Analía Cardoso, Juan Martín Pita, Cristina Lucía Enderle, Livio Pablo Hojman, Magdalena Vinacur, Martín Julián Acevedo Miño, Carina Manuela Ramos, Alfredo Alejandro Vitale, Andrea Belén Saxer, Agustín Turinetto, Verónica María Mulone, Germán Alejandro Manucci, María Belén Ríos, Laureano Germán Ríos, Mariana Farfán, Fabricio Testa, Evangelina Marisa Bartoli.

La nómina ingresa a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, que preside el senador Juan Pablo Cosso (Villaguay- Más para Entre Ríos).