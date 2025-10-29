Uno Entre Rios | La Provincia | Frigerio

Frigerio propuso al Senado una lista de 18 conjueces para el STJ

El gobernador Rogelio Frigerio elevó al Senado una lista de 18 abogados como conjueces del Superior Tribunal de Justicia, para su acuerdo constitucional.

29 de octubre 2025 · 10:24hs
El gobernador Rogelio Frigerio elevó al Senado una lista de 18 abogados como conjueces del Superior Tribunal de Justicia

El gobernador Rogelio Frigerio elevó al Senado una lista de 18 abogados como conjueces del Superior Tribunal de Justicia, para su acuerdo constitucional.

El gobernador Rogelio Frigerio elevó al Senado provincial una lista de 18 conjueces para el Superior Tribunal de Justicia (STJ9, entre los nombres se destacan el exdiputado nacional Jorge D'Agostino (UCR) y las exdiputadas provinciales por el PJ, Carina Ramos y Mariana Farfán.

En el recinto de la Honorable Cámara de Senadores, la vicegobernadora y presidente del cuerpo, Alicia Aluani, presidió este martes la 15ª Sesión Ordinaria correspondiente al 146º Período Legislativo. Estuvo asistida por el secretario de Cámara de Senadores, Sergio Avero y la prosecretaria, Sara Foletto. La sesión contó con la presencia de 16 legisladores y quorum reglamentario.

Andrés Sabella, rector de la UNER y la politica de Frigerio.

Solicitada: "Frigerio, siguiendo el modelo de Milei, atenta contra la Autonomía de la UADER"

El 7 de noviembre habrá asueto en la actividad municipal

El 7 de noviembre habrá asueto en la actividad municipal

El senador Martin Oliva (Uruguay- Más para Entre Ríos) justificó la ausencia de su par Patricia Día (La Paz-Más para Entre Ríos). La Bandera Nacional fue izada por el senador Casiano Otaegui (Gualeguay- Frente Juntos por Entre Ríos) y la Bandera de Entre Ríos por el senador Víctor Sanzberro (Victoria- Más para Entre Ríos).

Lista de conjueces

Una vez aprobada el acta de la sesión anterior y el acta de labor parlamentaria del día de la fecha, se dio lectura de la nómina abogados propuestos para conjueces del Superior Tribunal de Justicia, conforme a las disposiciones de la Ley Provincial Nº 6902 y concordantes, sobre los cuales el Poder Ejecutivo solicita al Senado que preste el Acuerdo Constitucional.

LEER MÁS: Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

A continuación se detalla la lista: Jorge Marcelo D’ Agostina, Analía Cardoso, Juan Martín Pita, Cristina Lucía Enderle, Livio Pablo Hojman, Magdalena Vinacur, Martín Julián Acevedo Miño, Carina Manuela Ramos, Alfredo Alejandro Vitale, Andrea Belén Saxer, Agustín Turinetto, Verónica María Mulone, Germán Alejandro Manucci, María Belén Ríos, Laureano Germán Ríos, Mariana Farfán, Fabricio Testa, Evangelina Marisa Bartoli.

La nómina ingresa a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, que preside el senador Juan Pablo Cosso (Villaguay- Más para Entre Ríos).

Frigerio STJ Jueces conjueces
Noticias relacionadas
Avanzan los trabajos de recuperación de la playa del balneario Thompson

Avanzan los trabajos de recuperación de la playa del balneario Thompson

entre rios: miercoles fresco y despejado

Entre Ríos: miércoles fresco y despejado

Los controles médicos periódicos y un estilo de vida saludable ayudan a prevenir un ACV

Día Mundial del ACV: se estima que en la Argentina se produce un caso cada cuatro minutos

trabajos en el agua potable afectaran el suministro en distintos sectores de parana

Trabajos en el agua potable afectarán el suministro en distintos sectores de Paraná

Ver comentarios

Lo último

Uader: abren causa por presuntos hechos de violencia sexual y de género

Uader: abren causa por presuntos hechos de violencia sexual y de género

Río de Janeiro: el embajador de Argentina en Brasil aseguró que no hay argentinos afectados

Río de Janeiro: el embajador de Argentina en Brasil aseguró que no hay argentinos afectados

La Corte Suprema dejó firmes dos condenas a Guillermo Moreno y lo inhabilitó de por vida

La Corte Suprema dejó firmes dos condenas a Guillermo Moreno y lo inhabilitó de por vida

Ultimo Momento
Uader: abren causa por presuntos hechos de violencia sexual y de género

Uader: abren causa por presuntos hechos de violencia sexual y de género

Río de Janeiro: el embajador de Argentina en Brasil aseguró que no hay argentinos afectados

Río de Janeiro: el embajador de Argentina en Brasil aseguró que no hay argentinos afectados

La Corte Suprema dejó firmes dos condenas a Guillermo Moreno y lo inhabilitó de por vida

La Corte Suprema dejó firmes dos condenas a Guillermo Moreno y lo inhabilitó de por vida

Suben las prestaciones por discapacidad: el Gobierno ajusta entre 29% y 35% los valores para prestadores

Suben las prestaciones por discapacidad: el Gobierno ajusta entre 29% y 35% los valores para prestadores

Río de Janeiro: la cifra de muertos por operativo antinarco asciende a 120

Río de Janeiro: la cifra de muertos por operativo antinarco asciende a 120

Policiales
Uader: abren causa por presuntos hechos de violencia sexual y de género

Uader: abren causa por presuntos hechos de violencia sexual y de género

Paraná: un hombre recibió tres disparos en la pierna y buscan al autor del ataque

Paraná: un hombre recibió tres disparos en la pierna y buscan al autor del ataque

Intento de femicidio en Paraná: buscan al hombre que baleó a su pareja

Intento de femicidio en Paraná: buscan al hombre que baleó a su pareja

Piden pena de prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Piden pena de prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Un juez valoró la pena natural y otorgó prisión condicional a un joven por siniestro vial fatal

Un juez valoró la "pena natural" y otorgó prisión condicional a un joven por siniestro vial fatal

Ovación
APB: Patronato sorprendió a Sionista

APB: Patronato sorprendió a Sionista

AFA aumentó 30% el valor de las entradas

AFA aumentó 30% el valor de las entradas

Racing se juega un partido histórico ante Flamengo por un lugar en la final

Racing se juega un partido histórico ante Flamengo por un lugar en la final

Carlos Trillo presentó sus propuestas para las elecciones en River Plate

Carlos Trillo presentó sus propuestas para las elecciones en River Plate

Aseguran que Franco Colapinto será anunciado antes de Brasil

Aseguran que Franco Colapinto será anunciado antes de Brasil

La provincia
El 7 de noviembre habrá asueto en la actividad municipal

El 7 de noviembre habrá asueto en la actividad municipal

Frigerio propuso al Senado una lista de 18 conjueces para el STJ

Frigerio propuso al Senado una lista de 18 conjueces para el STJ

Avanzan los trabajos de recuperación de la playa del balneario Thompson

Avanzan los trabajos de recuperación de la playa del balneario Thompson

Entre Ríos: miércoles fresco y despejado

Entre Ríos: miércoles fresco y despejado

Día Mundial del ACV: se estima que en la Argentina se produce un caso cada cuatro minutos

Día Mundial del ACV: se estima que en la Argentina se produce un caso cada cuatro minutos

Dejanos tu comentario