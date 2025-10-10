Uno Entre Rios | La Provincia | Diputados

Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

Diputados aprobó el debatido proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que busca normalizar los concursos para cubrir vacantes en el Poder Judicial.

10 de octubre 2025 · 12:09hs
Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

En la 15º Sesión Ordinaria del 146º Período Legislativo, la Cámara de Diputados aprobó definitivamente el debatido proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que pretende normalizar los concursos para cubrir vacantes en el poder judicial.

Es el órgano encargado de designar mediante concursos a funcionarios del poder judicial, como jueces, fiscales y defensores. El expediente sancionado reforma la Ley N° 11.003 de Consejo de la Magistratura con el objetivo de revertir los inconvenientes de funcionamiento vinculados a la paralización de las instancias de oposición necesarias para cubrir vacantes.

Mientras transcurría la sesión, quien se constituyó en miembro informante sobre la propuesta de reforma fue la diputada Gabriela Lena. En su alocución se refirió a que la norma en cuestión “tiene que ver con la seriedad y la transparencia de un órgano constitucional indispensable, vinculado a la Justicia”.

Explicó que “necesitamos esta ley porque no podemos tener en nuestra provincia jueces, fiscales o defensores que hayan sido nombrados a dedo. Los entrerrianos necesitan que las personas que ocupen esos cargos, que son tan importantes, tengan la autonomía indispensable para poder hacer su trabajo de la forma más justa posible”, argumentó.

"Que se normalicen los concursos"

Asimismo, Lena celebró que todos los bloques hayan acompañado. “Es indispensable que el Consejo de la Magistratura empiece a funcionar como corresponde, que se normalicen los concursos para cubrir cargos de jueces, defensores y fiscales que hoy están vacantes u ocupados por suplencias en el Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos”, detalló.

Las modificaciones introducidas por el Senado y aceptadas por Diputados refieren a respetar el principio de paridad de género en la subrogación de los consejeros suplentes, a la eliminación de los concursos anticipados (previstos en la redacción original) y a asegurar un miembro perteneciente al plantel docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos, quien alternará su función por período con un profesor de la carrera de abogacía de universidades públicas nacionales de la región.

“Esta ley permitirá el normal funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que es el órgano encargado nada menos de proveer de jueces y funcionarios del poder judicial”, valoró.

Diputados Consejo de la Magistratura reforma
