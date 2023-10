Francisco Azcué: "Les voy a exigir mucho a mis funcionarios"

El ex fiscal de Concordia será el primer intendente no peronista en los últimos 40 años.

Con el 44% de los votos de las elecciones generales el ex fiscal Francisco Azcué será el próximo intendente de Concordia. Se tratará del primer gobierno con otro signo político, no peronista, que después de 40 años gobernará la ciudad.

En un mano a mano con UNO, Azcué manifestó la proyección que pretende darle a su gestión, además adelantó que ya trabajan con un grupo de delegados en función de una ordenanza de transición, como el frente que afrontan ante las inundaciones, la seguridad, el trabajo mancomunado con el nuevo gobernador Rogelio Frigerio, entre otros aspecto.

—Se marcó un hecho histórico en Concordia.

—Veníamos advirtiendo que esto se iba a dar por la respuesta de la gente porque durante toda la campaña estuvimos trabajando y construyendo un proyecto político escuchando al pueblo de Concordia con mucha cercanía con una campaña que la hicimos bueno conectados con la sociedad civil, con las instituciones intermedias. Sentíamos esa esperanza, esa rebeldía que nos transmitían los concordienses y pudimos construir un proyecto político plural, amplio. Lo veníamos asimilando día a día por eso el resultado que nosotros esperábamos. El domingo fue un día histórico. Sacando el nacimiento de mis dos hijos, fue el día más importante y el día más feliz de mi vida. El lunes ya pedimos una audiencia al intendente, concurrimos con mi futura viceintendente Magdalena Reta de Urquiza y comenzamos a trabajar en esta transición.

—¿En qué consiste la ordenanza de transición que están elaborando?

—Lo más importante tiene que ver con la creación de una Comisión de Transición a la cual se van a designar funcionarios de la gestión y representantes de nuestros equipos técnicos, que van a llevar adelante un trabajo en el cual se van a ir tomando conocimiento de la situación actual de las distintas áreas, se van a nombrar delegados de nuestros equipos en las distintas áreas para que comiencen a hacer un trabajo conjunto con los funcionarios y con las distintas áreas de la gestión actual para que nuestra llegada a la gestión en diciembre sea de una forma armónica. Por otro lado, hay ciertas cuestiones como el pago del aguinaldo, como el pago de los sueldos en fin de año, lo que tiene que ver con el fondo anticíclico, con la nómina de empleados y una serie de cuestiones que son importantes para comenzar la gestión sin estas dificultades.

—El domingo remarcaste que tu gestión será a través del consenso, el diálogo.

—Será una gestión de puertas abiertas, una gestión conectada con la sociedad civil, con las instituciones intermedias. Nosotros creemos que esa es la mejor manera de gobernar escuchando a los ciudadanos, fomentando la participación ciudadana. Tenemos muchas herramientas una de ellas son las comisiones vecinales, otras el trabajo a través de las instituciones que están conformadas por ciudadanos comprometidos. Creemos que el camino de la transformación requiere un gobierno y políticos que estén conectados y que tengan un vínculo permanente con la sociedad, de llevar adelante transformaciones profundas que es lo que queremos hacer.

—Vos al igual que Reta de Urquiza destacaron que la alternancia le hace bien a la democracia.

—Esto le hace bien a la democracia, era más necesaria que nunca la alternancia en Concordia, así lo entendió la gran mayoría de los concordienses. Nosotros estamos preparados para gobernar, para llevar adelante una transformación de nuestra ciudad. Ahora comienza una nueva era, es el tiempo del trabajo, del progreso, de las oportunidades, del orden y de la unidad. Creo que en este momento es importante llevar adelante una gestión y todo un proceso de unidad, terminar con las grietas. Las sociedades que entiendan esto van a ser la sociedad que tengan éxito en lo que viene y esa es nuestra vocación. Nuestra vocación es poner al individuo y al sector privado en el centro de la escena, venimos acá a generar las condiciones, el ecosistema favorable para que en Concordia haya inversión, desarrollo, generación de empleo genuino. Hablamos siempre de transformar y de llevar adelante políticas públicas, generando consensos y acuerdos, escuchando conectándonos con los vecinos, con el sector privado, con las instituciones intermedias, por eso hemos convocado a todas las instituciones, a los clubes, a todas las iglesias de todos los credos, a todas las la asociaciones civiles, ONG, fundaciones, vamos a trabajar y generar redes.

Azcue Concordia.jpg

—Nuevamente una inundación golpea a la ciudad.

—Ante la emergencia que vivió nuestra ciudad nos pusimos a disposición del Comité de Emergencia y de esta gestión para colaborar y lo estamos haciendo no como gobierno, no como gestión porque todavía no hemos asumido, pero sí, desde nuestro lugar como ciudadanos comprometidos. Nosotros creemos que en este momento tenemos que tener todos la camiseta de Concordia y cada uno desde el lugar que le toca tomar acciones concretas, trabajar, colaborar en una situación muy difícil.

—¿Cuáles son los ejes por donde pasará tu gestión?

—Tenemos tres pilares sobre los cuales se basa el plan de gobierno, que son el Desarrollo Productivo, Desarrollo Humano y Orden Institucional. En el primero de esos pilares vamos a tomar dos dos caminos, uno tiene que ver con generar las condiciones para que en Concordia vuelva haber inversión, para eso hay que atraer el capital, incentivar la creación de proyectos productivos, tenemos que darle razones suficientes a las personas para tomar un riesgo, para invertir, para tomar un capital y ponerlo a producir en esta ciudad, eso genera movimiento económico productivo financiero. Por otro lado vamos a tener una Secretaría de Desarrollo Productivo que va a tener direcciones de emprendedurismo, de cooperativismo, de observatorio productivo, vamos a salir a buscar a toda esa fuerza de trabajo que hoy está dormida, a todos esos emprendedores, comerciantes, productores y vamos a generar óptimas condiciones para la producción. En relación al Desarrollo Humano venimos a cambiar un paradigma, vamos a salir del paradigma asistencialista hacia uno de inclusión real. Queremos trabajar con los ciudadanos para darles herramientas, que sean parte del sistema, a través de educación, generando inclusión a través del deporte, fortaleciendo el núcleo familiar que es el núcleo de desarrollo más importante que tienen las personas. Para ello vamos a descentralizar el municipio, vamos a crear seis distritos en Concordia, el distrito sur, el distrito norte, el distrito este, el centro y el oeste lo vamos a dividir en dos: oeste-sur y oeste-norte. Vamos a crear delegaciones municipales en cada barrio para generar una red y llegar a todos los barrios, descentralizando el municipio y generando redes. Una de las herramientas más importantes es el sistema Horus que vamos a implementar, que es un sistema que permite hacer relevamientos, tener información de cada barrio, tener la capacidad de trabajar de forma coordinada con todas las áreas del municipio.

Estamos en una situación muy delicada en el país, en la provincia y en la ciudad, por lo cual necesitamos líderes políticos centrados, con capacidad de diálogo de consenso y eso es lo que nosotros traemos. Por último está el Orden Institucional. Para que haya desarrollo productivo y humano tiene que haber orden. Vamos a tener un sistema de control de auditoría, de transparencia muy elevado, vamos a sumar a los colegios profesionales, a la universidad para que nos acompañen en este control de compras, de obras, todos los procesos licitatorios.

—¿Qué tenés pensado en cuanto a la seguridad?

—Vamos a desarrollar un proyecto de seguridad integral junto al gobierno provincial con Ernesto Roncaglia que va a estar en la parte de seguridad. Vamos a enfrentar con mucha seriedad y determinación al delito y a las mafias en Concordia, que durante mucho tiempo han tenido un gobierno que no supo ponerle un freno, los vamos a enfrentar porque vamos a proteger a nuestros ciudadanos. Tenemos claro que va a ser una lucha difícil, pero es imprescindible dar esta batalla.

—¿Tenés definiciones en cuanto a tu gabinete?

—Los funcionarios del equipo van a ser los mejores, van a surgir en gran parte de nuestros equipos técnicos que vienen trabajando en los distintos espacios políticos que conforman Juntos por Entre Ríos. Tenemos profesionales de un altísimo nivel, personas con experiencia, con capacidad que vienen trabajando dentro de los equipos técnicos de cada espacio político y esos equipos técnicos no solamente vienen proyectando, estudiando, haciendo diagnósticos, sino que vienen trabajando de forma articulada con los equipos técnicos de Rogelio Frigerio porque todo este trabajo que vamos a hacer va a ser un proyecto integral. También vemos que hay personas de la actual gestión que están capacitadas, que tienen un perfil que nos gusta, que pueden ser parte de esta gestión. Vamos a priorizar lo mejor para Concordia. Si vamos a las prácticas de poner amigos y parientes en el poder no vamos a cambiar nada. Les voy a exigir mucho a mis funcionarios, no solamente idoneidad y capacidad, les voy a exigir conducta, austeridad. Venimos acá para hacer la mejor gestión de la historia de Concordia, para nosotros esto representa el desafío más importante de nuestras vidas.

—¿Cómo van a trabajar en función de eventos populares que se aproximan como Fiesta de la Citricultura, Maratón de Reyes y el Carnaval?

—Vamos a priorizar lo mejor para Concordia, nosotros vamos a asumir el 10 de diciembre, el último día de la Fiesta de la Citricultura. Tenemos que trabajar de forma conjunta con la actual gestión para que estos eventos se puedan desarrollar de la mejor manera porque son eventos que representan un patrimonio cultural, deportivo en el caso de la Maratón de Reyes, de gran relevancia para nuestra ciudad. Nosotros creemos que los proyectos que tienen éxito son aquellos con los cuales la nueva gestión toma lo que hay y realiza modificaciones de forma ordenada, moderada, racional. Toma lo que existe, lo que está bien lo continúa, lo que está mal lo modifica. Lo que vamos a hacer nosotros es tomar un proyecto, generar consensos, transformar, corregir, lo que está mal, potenciar lo que está bien.

Francisco Azcue candidato de juntos por Entre Ríos.jpg Francisco Azcue candidato a Intendente a Concordia por Juntos por Entre Ríos

—¿Con Frigerio van a priorizar el trabajo en conjunto?

—Rogelio es nuestro líder político, es quien conduce este proyecto a nivel provincial, nosotros somos parte de ese equipo, somos parte de un proyecto dentro del cual está Concordia. Las políticas públicas que vamos a desarrollar van de la mano, coordinadas y de forma armoniosa con el proyecto de Rogelio Frigerio. Nuestros equipos vienen trabajando de forma conjunta, hemos presentado distintas actividades, presentado distintos eventos y charlas que han dado los equipos de Rogelio y nuestro equipo técnico. Rogelio tiene a Concordia como una prioridad, le presta mucha atención, nos apoya, sentimos mucho el acompañamiento. Concordia está en una situación muy particular en relación a la pobreza y Rogelio siempre dice que Concordia es el ejemplo de la representación de una ciudad que tiene una enorme diferencia entre lo que es y lo que puede llegar a ser por las condiciones, por el potencial que tiene Concordia.

—¿Qué postura tenés en cuanto al apoyo que le brindará Bulrich a Milei?

—Nosotros hemos tomado una posición neutral, recientemente Rogelio lo ha expresado, hemos dado a conocer un comunicado en el cual damos a conocer nuestra posición. Nosotros pertenecemos al frente Juntos por el Cambio, nuestro frente a nivel nacional ha sufrido una derrota que no esperábamos, pero tenemos una responsabilidad y en este caso como oposición a nivel nacional la gente nos ha dado esa responsabilidad y el pueblo argentino ha decidido que tenemos que tener ese rol y lo vamos a cumplir. Nosotros ante todo somos orgánicos, nuestro líder Rogelio Frigerio ha marcado ese rumbo, esa línea. . Nosotros nos vamos a mantener neutrales y vamos a ocuparnos de trabajar en un proyecto para transformar la provincia de Entre Ríos y la ciudad de Concordia.

—¿Vas a tener un proceso de auditoría?

—Ni bien asumamos lo primero que vamos a hacer es voy a llevar adelante una auditoría, es necesario después de tantos años de gobierno del mismo signo político. Es importante cuando uno inicia una gestión auditar, es importante tener herramientas para establecer con claridad con qué uno se encuentra, cuál es la situación real y para eso hay herramientas como es la auditoría que la vamos a hacer al inicio y vamos a tener una política pública en relación al orden institucional, que va a estar marcada por el control, la auditoría, la transparencia.

—Por último, llegan meses donde todos los años la falta de agua se hace repetitiva.

—Tenemos una serie de prioridades que nos vamos a ocupar, una tiene que ver con los servicios públicos, en este caso el servicio de agua potable, de cloacas. Durante mucho tiempo hubo cierta ineficiencia para generar un sistema eficiente de agua. No puede ser que todos los años el mismo problema, hay barrios que llega octubre y empieza a haber problemas de presión de agua y eso afecta la calidad de vida de la gente, ni hablar aquellos que no acceden al servicio de agua. Esas son prioridades para nosotros, cuando hablamos de desarrollo humano y hablamos de la presencia del Estado, hablamos de ocuparnos de lo prioritario porque sin esos servicios básicos y esenciales, el desarrollo de una persona, de una familia se ve limitado en gran medida.