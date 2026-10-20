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Se cumple 50 años del debut profesional de Maradona

El 20 de octubre de 1976 Maradona tuvo su estreno en Primera División. Con 15 años ingresó en el segundo tiempo del juego entre Argentinos y Talleres.

20 de octubre 2026 · 10:20hs
Se cumple 50 años del debut profesional de Maradona

El fútbol argentino y mundial conmemora el 50° aniversario del debut profesional de Diego Armando Maradona en la Primera División. El histórico acontecimiento tuvo lugar el 20 de octubre de 1976 en el Estadio de Argentinos Juniors durante el cruce frente a Talleres de Córdoba, correspondiente a la octava fecha del Torneo Nacional.

Con tan solo 15 años, 11 meses y 20 días, el joven astro saltó al terreno de juego para dar inicio a una trayectoria deportiva que marcaría un antes y un después en la historia del deporte.

Detalles del debut de Maradona

El histórico partido se programó para el miércoles 20 de octubre a las 16. En su autobiografía, Diego contó cómo se enteró que sería protagonista: “En la práctica del martes en Comunicaciones, se me acercó el técnico que era Juan Carlos Montes y me dijo: ‘Mire que mañana va a ir al banco de primera’. A mí no me salían las palabras, entonces le respondí: ‘¿Qué? ¿Cómo?’. Y él me contestó: ‘Si, va a ir al banco de primera… Y prepárese bien porque usted va a entrar’. Entonces yo agarré, desde ahí mismo, de Comunicaciones, me fui corriendo con el corazón en la boca para contárselo a mis viejos. A los dos segundos, por medio de la Tota, ya lo sabía todo Fiorito”.

Pelusa ingresó a escena en el inicio del segundo tiempo en reemplazo de Rubén Aníbal Giacobetti. Aunque el encuentro finalizó con derrota para el Bicho por 1 a 0 tras un gol marcado por Luis Antonio Hacha Ludueña, la jornada quedó inmortalizada en la primera intervención de Diego: una brillante maniobra técnica en la que le tiró un célebre caño a Juan Domingo Cabrera, dejando en evidencia la audacia y el talento que definirían su carrera.

Aquel encuentro en La Paternal representó el primer escalón de un recorrido extraordinario que llevó a Diego Maradona a vestir las camisetas de Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla y Newell's Old Boys, además de consagrarse campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986.

A medio siglo de aquella tarde histórica, el recuerdo de su debut trasciende el resultado estadístico y se consolida como el punto de partida de un mito futbolístico que continúa vivo en la memoria colectiva.

Maradona Argentinos Talleres
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