Murió Antonio Grimau a los 82 años, una figura de la televisión y el teatro argentino

Antonio Grimau, nacido en Lanús, desarrolló una trayectoria de más de seis décadas en los escenarios y las pantallas

El actor argentino Antonio Grimau murió a los 82 años. La noticia fue confirmada este martes por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que despidió al artista con un mensaje de reconocimiento a su extensa trayectoria en el teatro y la televisión nacional.

“A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino”, expresó la entidad en un comunicado, en el que también acompañó a sus familiares, amistades y colegas en este momento de tristeza.

Nacido en Lanús, provincia de Buenos Aires, Grimau comenzó su camino en la actuación a los 16 años, cuando se presentó a una convocatoria para integrar un elenco teatral en el teatro Charles Chaplin, en el barrio porteño de Almagro. Aquella experiencia marcó el comienzo de una carrera que se extendió durante más de seis décadas y lo llevó a transitar distintos géneros y formatos.

En teatro participó de numerosas obras, entre ellas El tren amarillo, Los Linares, Alta sociedad, Vidas privadas, Historia de un caballo, Cartas de amor, El acompañamiento, Yepeto, La mandrágora, Hamlet, El avaro y Rotos de amor. Uno de los momentos significativos de su recorrido llegó en 1990, cuando protagonizó Los invertidos, de José González Castillo, bajo la dirección de Alberto Ure, junto a Cristina Banegas y Lorenzo Quinteros, en una producción del Teatro San Martín.

Su trabajo escénico también incluyó títulos como La gata sobre el tejado de zinc caliente, Al final del arcoíris, Filomena Marturano, Danza macabra y La ternura, además de su participación en distintas producciones teatrales y propuestas solidarias.

La televisión fue otro de los espacios centrales de su carrera. Grimau integró elencos de ficciones que dejaron su marca en la pantalla argentina, desde sus primeros trabajos en Rolando Rivas, taxista, Cuatro hombres para Eva, Extraños y amantes y Por siempre mujercitas, hasta producciones como Poliladron, Verdad consecuencia y Ricos y famosos.

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Con el paso de los años, su recorrido se amplió con participaciones en Soy gitano, Padre Coraje, Sin código, Hombres de honor, Mujeres asesinas, Vidas robadas, Valientes, Herederos de una venganza y Solamente vos, entre otras ficciones. Aunque en sus comienzos se destacó como galán de telenovelas, supo ampliar su registro interpretativo y asumir personajes de características muy diversas.

Uno de sus trabajos más reconocidos llegó en 2018, cuando interpretó a Roberto Sánchez, conocido popularmente como Sandro, en la etapa adulta de Sandro de América. La miniserie, dirigida por Adrián Caetano, repasó la vida del ídolo popular y tuvo a Grimau en un papel central. Por esa interpretación, el actor recibió el premio Martín Fierro como protagonista de unitario o serie.

Con su partida, el espectáculo argentino despide a un intérprete de extensa trayectoria, que construyó una carrera entre el teatro y la televisión y formó parte de distintas generaciones de artistas y producciones que acompañaron la historia de la ficción nacional.