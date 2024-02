FONBEC: joven italiano viajó a Paraná para brindar su ayuda

El joven fue recibido en Paraná por Marisel Retamal, coordinadora de FONBEC en la provincia, y contó a UNO : “Estudio Economía en Milán y estoy aquí para traer mi experiencia y todo lo que he aprendido en la universidad, colaborando con esta obra”.

FONBEC FONBEC funciona hace 24 años a nivel país y dos en Entre Ríos

Según mencionó, conoció esta iniciativa por referencias de amigos: “Había un amigo de mi padre que había hecho una experiencia con FONBEC y fue una vivencia que le llegó al corazón. Cuando yo estaba preguntando por obras de servicio para poder colaborar, ese amigo de mi padre fue muy emocionado y muy contento a presentarme a esta organización. Al conocerla, me encontré muy cerca de sus valores, me identifiqué con los objetivos que se proponen, y estoy muy feliz de estar aquí y de empezar a trabajar en lo que pueda ayudar”, aseguró con entusiasmo.

En Paraná planea visitar esta semana lugares donde FONBEC fue dejando su granito de arena con sus actividades, como el barrio San Martín y el borde costero en la capital provincial. Luego de un mes de intenso trabajo, partirá a Santiago de Chile a seguir perfeccionándose en sus estudios.

Sobre este encuentro internacional, Marisel Retamal, quien visitó la Redacción de UNO junto a Matteo, destacó: “Lo conozco a él por intermedio del presidente de la Fundación, el ingeniero Facundo Garayoa, que nos comentó de su carta interesándose por lo que hacemos acá en Argentina. Ahí surge al menos mi necesidad y mi inquietud de invitarlo a venir, ya que Paraná está muy cerca de Buenos Aires, a conocer lo que hacemos nosotros, que somos la filial más nueva”.

Acto seguido, destacó: “Es muy interesante que las generaciones jóvenes estén interesadas en correrse de algunos lugares cómodos o fáciles y tengan un compromiso mucho más elevado con la persona que no tiene recursos, con aquel que sufre, con quien lucha día a día. Estamos pensando en hacer una videoconferencia, una videollamada con los becarios que están cursando en este momento, a nivel universitario y terciario en distintos lugares de Entre Ríos, para que puedan charlar con él y en primera persona contarle su experiencia como universitario en este momento. Las distancias no han sido nunca un pretexto o un obstáculo para decir yo no puedo ayudar a otra persona porque está lejos, y esto lo demuestra”.

FONBEC.jpg Matteo Paglia llegó a Paraná desde Italia para colaborar con FONBEC Vanesa Erbes/ UNO

En este marco, Retamal recordó que la filial local nació en plena pandemia y rememoró: “No podíamos reunirnos, ni conocer a los chicos que solicitaban la beca. Entonces era un salto de fe en la otra persona muy fuerte de todos lados, tanto de aquel que solicitaba la beca y confiaba en que del otro lado había alguien que realmente lo quería ayudar; y lo mismo de parte de quien ayudaba. Me parece que eso es lo más valioso. Y quien quiere tener contacto con la persona que va a ayudar, sabe que existe, y eso le da también otro sentido a la ayuda, no es decir ´yo aporto a través de mi tarjeta de crédito y ya está´, sino que quien decide convertirse en padrino o en madrina creo que está también tomando una decisión más allá de lo económico”.

En este marco, explicó que FONBEC funciona en Argentina desde 1999 con el objetivo de buscar padrinos que apoyen económicamente a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica que quieren seguir con sus estudios. Tienen más de 16 filiales en distintos puntos del país, así como 2.030 becarios que fueron apadrinados. “El objetivo principal es que un chico o chica pueda seguir estudiando y construir su proyecto de vida a través de la educación. Son fondos de becas que se constituyen en un aporte mensual que hacen padrinos, madrinas o empresas que deciden acompañar la educación de estos jóvenes en distintos niveles”, refirió.

Consultada sobre la necesidad de contar con nuevos padrinos, ante la proximidad del inicio de clases, señaló: “Estamos buscando padrinos porque hay chicos en lista de espera en distintos lugares de Entre Ríos todavía, y va a ser un año en que seguramente muchas familias van a necesitar ese apoyo económico para poder acompañar a sus hijos, y sobre todo aquellos que han terminado un ciclo y quieren iniciar una carrera universitaria, que es algo que implica muchísimo costo. Creo que va a ser un año de muchos desafíos, pero hablando de saltos de fe y de confianza, confío en que por supuesto van a aparecer también las personas que tienen esa disponibilidad para ser padrino o madrina de alguien que quiere seguir estudiando”.

LEER MÁS: Promueven la solidaridad para que más chicos puedan estudiar

Asimismo, subrayó: “Veo en las crisis como una oportunidad para generar otras cosas y otra transformación, y en medio de este contexto llegan personas, como es el caso de Matteo, para sumar su colaboración, que es algo necesario para seguir creciendo”.

Por último, precisó que para contactarse con FONBEC, se puede escribir a través de la cuenta de Instagram: @fonbeckentrerios, o dejar un mensaje de WhatsApp en el número 3434747730. “Nos pueden dejar un mensaje, ya sea porque quieren ayudar como padrino o porque quieren solicitar la beca, desde cualquier punto de Entre Ríos. También queremos hacer un llamado a aquellos que quieran convertirse en voluntarios. Lo que necesitamos puntualmente ahora es gente especializada en redes, aquellos profesionales que se dedican a la comunicación y que quieran aportar su trabajo para atender nuestra red social”, comentó.