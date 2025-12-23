Uno Entre Rios | La Provincia | Fiesta de la Playa

Fiesta de la Playa y el Río 2026: dónde comprar entradas

23 de diciembre 2025 · 11:16hs
Hay expectativas por la presencia de La Joaqui, Luck Ra, Topa y Pim Pau, Las Pelotas, Damas Gratis, y Dj Alan Gómez y en la Fiesta de la Playa y el Río 2026
Se conocieron este martes los puntos de venta de las entradas anticipadas y plateas para la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2026 que se realizará en Concepción del Uruguay del 14 al 18 de enero de 2026.

La presencia de figuras como Topa y Pim Pau para un público infantil ha despertado un gran interés. Mientras que artistas reconocidos como, Las Pelotas, Damas Gratis, La Joaqui, Dj Alan Gómez y Luck Ra generan gran entusiasmo en el público.

Las fiestas provinciales de Entre Ríos en enero de 2026

Valores y puntos de venta de entradas

La venta de entradas tiene distintas etapas. Los valores para cada una de las noches de shows son los siguientes:

  • Miércoles 14 de Enero: PIM PAU + TOPA
  • Anticipadas (Pre-venta 1 del 23/12/25 hasta el 05/01/26): $12.000,00.
  • Anticipadas (Pre-venta 2 del 06/01/26 hasta el 13/01/26): $15.000,00
  • En el Predio (día del show 14/01/26): $18.000,00.
  • Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $10.000,00

  • Jueves 15 de Enero: LAS PELOTAS
  • Anticipadas (Pre-venta 1 del 23/12/25 hasta el 05/01/26): $16.500,00.
  • Anticipadas (Pre-venta 2 del 06/01/26 hasta el 14/01/26): $20.000,00
  • En el Predio (día del show 15/01/26): $24.000,00.
  • Menores de doce (12) años: $2.500,00.

SIN PLATEAS

  • Viernes 16 de Enero: DAMAS GRATIS
  • Anticipadas (Pre-venta 1 del 23/12/25 hasta el 05/01/26): $16.500,00.
  • Anticipadas (Pre-venta 2 del 06/01/26 hasta el 15/01/26): $20.000,00
  • En el Predio (día del show 16/01/26): $24.000,00.
  • Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $17.000,00

  • Sábado 17 de Enero: DJ ALAN GÓMEZ + LA JOAQUI
  • Anticipadas (Pre-venta 1 del 23/12/25 hasta el 05/01/26): $16.500,00.
  • Anticipadas (Pre-venta 2 del 06/01/26 hasta el 16/01/26): $20.000,00
  • En el Predio (día del show 17/01/26): $24.000,00.
  • Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $17.000,00

  • Domingo 18 de Enero: LUCK RA
  • Anticipadas (Pre-venta 1 del 23/12/25 hasta el 05/01/26): $20.000,00.
  • Anticipadas (Pre-venta 2 del 06/01/26 hasta el 17/01/26): $24.000,00
  • En el Predio (día del show 18/01/26): $27.500,00.
  • Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $22.000,00

PRÓXIMAMENTE ESTARÁN DISPONIBLES OPCIONES DE FINANCIACIÓN PARA LA COMPRA DE ENTRADAS Y PLATEAS.

¿Dónde comprar las entradas?

  • Este martes 23 de diciembre comienza la pre venta 1 de entradas y plateas a partir de las 14 hs. de manera presencial en el Predio Multieventos (Belgrano y Maipú). También se pueden adquirir entradas de manera online a través de la web www.1000tickets.com.ar y vía Whatsapp de contactandose al 351-3248-545 (no se reciben llamadas) hasta las 16 hs.
  • A raíz de las fiestas, los días 24 y 25 de diciembre sólo se venderán entradas y plateas a través de la web www.1000tickets.com.ar. Durante esos días queda suspendida la venta presencial y telefónica, solo quedará disponible la venta online. Lo mismo ocurrirá los días 31 de diciembre y 1 de enero, donde la compra habilitada será solamente online.
  • A partir del día viernes 26 de diciembre se suman otros puntos a la venta presencial de Concepción del Uruguay:
  • De 10:00 a 14:00 horas:
  • Oficina de Turismo (Galarza y Supremo Entrerriano)
  • De 14:00 a 20:30 horas:
  • Predio Multieventos (Belgrano y Maipú)
  • De 14:00 a 20:30 horas:
  • Costanera Isla del Puerto (Pórtico de ingreso – Planta baja)
  • Además continúa la venta online todos los días, las 24 horas: www.1000tickets.com.ar También se mantiene el punto de venta vía Whatsapp de lunes a viernes, de 09:00 a 16:00 horas al Whatsapp 351-3248-545

Venta de Plateas

Las plateas para cada una de las noches también estarán a la venta a partir de este martes 23 de diciembre. Los sectores de plateas se irán habilitando parcialmente a medida que se vendan las ubicaciones.

