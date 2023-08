Feria del Libro Paraná Lee: segundo día de gran convocatoria

Feria del libro Paraná Lee 7.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

La fiesta de la literatura continúa en la Sala Mayo hasta el lunes 21, siempre desde las 10, con entrada libre y gratuita.

Este sábado en horas del mediodía se llevó a cabo la apertura oficial de la feria tras la cual el autor y periodista Juan Sasturain, participó de la entrevista “La intimidad del misterio”.

Finalizada la misma, el hacedor de la cultura se mostró muy complacido de visitar la ciudad y participar de la feria. “Muy agradecido por esta posibilidad de volver a Paraná, siempre la paso muy bien acá. Me gusta mucho la ciudad, el río, la verdad que me siento muy cómodo. En cuanto a mi exposición hubo una muy buena comunicación con el público presente, me sentí muy acompañado, así que salgo de acá muy contento y enriquecido”.

Cabe destacar que para lograr una mayor sinergia entre autores y lectores, por la mañana, Sasturain, participó del espacio Cita Mágica, una instancia privilegiada para compartir más allá de la lectura de un libro.

Feria del libro Paraná Lee 3.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Impulso a los libreros y al mercado editorial

Sofía Daichman, de la librería Barco de Papel (Paraná), brindaron sensaciones de la edición de este año y sostuvo: “Este año tenemos mucha literatura infantil que marca una tendencia creciente en el mercado, en el consumo y en las prácticas culturales. Me parece que es una linda oportunidad para que todos se puedan acercar y un buen momento para la venta a pesar de este contexto económico difícil. Me parece que es una buena política pública que impulsa a los libreros y el mercado editorial, además alimenta ese derecho a la cultura año tras año”.

Por su parte, Ramón Tarduelia, de editorial Mil Botellas de La Plata, señaló que es la primera vez que participa. “La verdad que nos sentimos muy cómodos, nos dieron un stand muy amplio y el lugar es hermoso al borde del río. El libro siempre es una fuente de conocimiento y de encontrar otras herramientas para pensar y desarrollarse y acá hay una oferta para todas las edades”.

Finalmente, Gonzalo Seguel, de Mala Palabra Libros de Concepción del Uruguay sostuvo: “Estar feriando en este lugar a la vera del río está buenísimo y siempre es una linda oportunidad para fomentar la lectura y poder incluir a más gente al mundo de la literatura y sobre todo difundir el material que trabajamos”.

Feria del libro Paraná Lee 2.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Talleres, paseos literarios y la magia de la lectura

Las actividades tuvieron continuidad durante la tarde con espacios dedicados a las infancias, talleres de podcast, lecturas compartidas de poesía, recorridos literarios con eje en las infancias y presentaciones de libros.

En el espacio de encuentro con los autores y autoras, se destacaron las entrevistas “Mujeres, magia y literatura”, a cargo de la escritora Dolores Reyes. Bajo el mismo formato, se realizó un mano a mano con el poeta y ensayista Fabián Casas. “Impactado con la ciudad, me parece hermosa; recuerdo que vine por última vez en el año 2006 y me fui impactado con la cantidad de gente que leía poesía, tanto los chicos como los grandes, me pareció increíble, así que cuando me dijeron de venir este año acepté sin dudarlo”, aseguró el reconocido escritor.

También tuvo su lugar la entrevista “La intimidad, el texto y el territorio del río”, con la presentación de la escritora Gabriela Cabezón Cámara.

Feria del libro Paraná Lee 5.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Agenda para este domingo

Entre las actividades que se podrán disfrutar se destacan las propuestas dirigidas a las infancias, que incluyen talleres y espectáculos musicales y además se podrá asistir a charlas y entrevistas con escritores invitados.

Se reeditará el espacio “Poemas y girasoles” en las terrazas de la sala, una instancia pensada para compartir poesías a la siesta. En esta edición de la Feria se presentarán más de 20 libros de autores locales, publicados en editoriales de la región, entre ellas, la Editorial Municipal Paraná.