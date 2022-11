La iniciativa nació de un padre, que comentó una situación que vivió este viernes en la sede de IOSPER, en calle Andrés Pazos de la capital provincial: "El viernes fui a reclamar que la factura de los profesionales que atienden a mi hijo era de $107.000 y Iosper sólo me reconoció $51.000, casi 60.000 pesos debían salir de los bolsillos míos y de mi esposa. Cuando fui a Tesorería y mostré el cheque, la persona que me atendió me lo tiró de mala manera y dijo: 'es lo que se te puede dar, agarralo'. Subí al tercer piso y pedí por Fernando Cañete, presidente del directorio, pero uno de sus secretarios dijo que los días viernes no se lo puede molestar ni por teléfono".

No obstante, el día lunes, Iosper lanzó un comunicado de prensa donde informó: "A la fecha no hay ningún trámite de discapacidad atrasado. Todas las prestaciones presentadas ya se encuentran liquidadas y pagas". El Colectivo de Discapacidad, por su parte, respondió: "No es cierto que todas las prestaciones estén liquidadas y abonadas hasta octubre, tanto en los casos de convenios, como por el mecanismo de reintegro". Asimismo, cuestionaron los alcances de la resolución 614/22 que actualiza los valores fijados por el Nomenclador: "¿por cuánto tiempo es la adhesión? ¿Cuándo realizarán estos reintegros a los afiliados?", expresaron.

COLECTIVO DISCAPACIDAD RECLAMO IOSPER.jpg UNO/Laura Molnar

"Demandamos los pagos a términos y en los valores que corresponden (en lineamiento con los publicados en el Boletín Oficial de la República Argentina), entre otros puntos que deben resolverse para una verdadera inclusión y cumplimiento de la Ley de Discapacidad Nacional 24.431 y por todos los demás puntos y solicitudes emitidos en la carta entregada al gobernador, Gustavo Bordet".

NOTICIA EN DESARROLLO