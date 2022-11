ASAMBLEA DISCAPACIDAD.png Gentileza: Lucas Nicolás Barrios

El hombre relató lo sucedido en un audio que llegó a UNO, donde describió que decidió cerrar el portón de la sede hasta recibir respuestas y llamaron a la Policía para detenerlo, cosa que no sucedió dado que no realizó disturbios ni atentó contra la propiedad del Estado. "Estaba haciendo una manifestación tranquila", habrían dicho los efectivos policiales que atendieron al lugar. "Cerca de las 11.30 me pidieron entrar al edificio, pero me negué. Un director de Iosper me expresó que ellos se merecen ir a descansar después de una semana de trabajo, pero les cuestioné que si le parece justo que los profesionales cobren lo que les corresponde". Finalmente, el padre denunció que "le ofrecieron dinero para callarlo", pero se negó.

iosper.jpg

Hace quince días que los profesionales y cuidadores de personas con discapacidad esperan una respuesta del gobierno provincial a un petitorio dirigido a Gustavo Bordet. En éste, pedían la intervención ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) e Iosper, por pagos efectivos y adecuación a los valores del Nomenclador Nacional, entre otras cuestiones y problemáticas que deben atravesar familiares y trabajadores para que las personas con discapacidad reciban sus correspondientes tratamientos. El documento fue recibido por Franco Ferrari, secretario General de la Gobernación, pero desde entonces no reciben respuestas. "Fuimos por medios formales e informales, mensajes y llamadas de teléfono, pero nadie responde", dijo a UNO la fonoaudióloga Lourdes Klocker, "Hoy en día Iosper está pagando $1.500 por sesión, cuando el nomenclador nacional subió a $2.487".

IOSPER: "No hay ningún trámite atrasado"

Por su parte, el Directorio Obrero de IOSPER, manifestó en un comunicado de prensa: "No hay ningún trámite de discapacidad atrasado. Todas las prestaciones presentadas ya se encuentran liquidadas y pagas y, hasta octubre abonadas".

Asimismo, adelantaron que en noviembre y diciembre la prestadora de salud equiparará los valores de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El Directorio Obrero recordó que se trata de "un esfuerzo muy grande de la Obra Social de los trabajadores, que aportan, y de la buena administración de la gestión actual. Además, es loable recordar que la fuente de ingresos y el sistema de Iosper no es el mismo que el nacional. Sin embargo, con la administración equilibrada que sostiene a nuestra prestadora de salud, equiparamos valores con la Adis, sin afectar las demás prestaciones".