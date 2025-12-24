Uno Entre Rios | La Provincia | Niño

Falleció el niño que rescataron de una pileta en las termas de Federación

Kyllian Donatto Lencina, un niño de 3 años, a quien habían rescatado ahogado de una de las piletas del complejo termal de Federación murió, tras varios días internado.

24 de diciembre 2025 · 09:14hs
Kyllian Donatto Lencina

Kyllian Donatto Lencina, un niño de 3 años que rescataron ahogado de una de las piletas del complejo termal de Federación murió, tras varios días internado.
Kyllian Donatto Lencina

Kyllian Donatto Lencina, un niño de 3 años que rescataron ahogado de una de las piletas del complejo termal de Federación murió, tras varios días internado.

Kyllian Donatto Lencina, un niño de 3 años, a quien habían rescatado ahogado de una de las piletas del complejo termal de Federación falleció, tras varios días internado.

El niño se encontraba en estado crítico en el hospital Delicia Masvernat de Concordia, tras haber sido encontrado sumergido en uno de los natatarios el jueves 18.

Los integrantes de la Comisión Directiva en Obras Sanitarias.

Una nueva gestión en Obras Sanitarias con foco en lo colectivo y la recomposición salarial

El SMN emitió un aviso de alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos para la Nochebuena con vientos fuertes y lluvia. El pronóstico de la semana

Nochebuena: SMN emitió alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos

Kyllian

El menor había sido trasladado de urgencia luego de ser encontrado inconsciente, con signos evidentes de ahogamiento.

Los profesionales de la salud habían ondicado que el menor presentaba mal estado general y su pronóstico era crítico. En tanto, los estudios que le habían practicado daban cuenta de lesiones cerebrales severas, signos de hipoxia e isquemia cerebral.

Momento de angustia en Federación

Alrededor de las 16.30 del jueves, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental fue comisionado al Complejo Termal de Federación, ante un requerimiento que alertaba sobre la presencia de un niño de alrededor de 3 años con riesgo de vida.

Al arribar al lugar, los efectivos tomaron conocimiento de que un niño de aproximadamente tres años había sido hallado inconsciente en una de las piletas del predio, presentando aparentes signos de ahogamiento, motivo por el cual fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital San José.

Durante el traslado, el menor fue acompañado por personal guardavidas, quien le practicó maniobras de respiración asistida y reanimación cardiopulmonar (RCP) con el objetivo de estabilizar sus signos vitales.

Ya en el nosocomio local, el niño recibió las primeras atenciones médicas, disponiéndose posteriormente su derivación al Hospital Masvernat de la ciudad de Concordia, a fin de realizar estudios y tratamientos de mayor complejidad. Este miércoles se informó que había fallecido.

Niño Pileta Federación Termas
