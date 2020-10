Exdiputado José Allende juzgado por amenazas

El tribunal está conformado por la jueza María Carolina Castagno y los jueces Alejandro Cánepa y José María Chemez

En tanto que el Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal Laura Cattaneo y los fiscales Leandro Dato y Álvaro Piérola.

Por su parte, la defensa técnica estará a cargo de los abogados Marcos Rodríguez Allende, Leopoldo Lambruschini y Julio Federik.

También participa de la audiencia una de las víctimas: la ministra de Salud de la provincia, Sonia Velázquez, quien será asistida por la abogada Fernanda Álvarez Pinasco.

El imputado, José Allende, interviene vía remota, a través del sistema de videoconferencia. La audiencia se realizará en el salón de actos de los Tribunales de Paraná, ubicado en el tercer piso.

En la audiencia la ministra de Salud, Sonia Velázquez, solicita que la denuncia por amenazas y coacción contra el exdiputado provincial, José Allende, tenga tratamiento diferenciado y no forme parte del acuerdo de juicio abreviado por enriquecimiento ilícito.

"No queremos un punitivismo patriarcal"

"Consideramos que a estos delitos se les debe dar un tratamiento específico para que por fin se le pongan palabras y títulos a lo que vivenciamos las mujeres a diario", explicó a APF su abogada Fernanda Vázquez Pinasco.

La abogada que patrocina a la funcionaria explicó que solicitarán que "los hechos que fueron denunciados hace dos años no formen parte del juicio abreviado", por el que ya se acordó una multa de 3 millones de pesos, una pena de prisión condicional de 2 años y 8 meses y la inhabilitación de modo perpetuo para ejercer cargos públicos.

"En la audiencia de mañana vamos a pedir que se separe nuestro legajo, y si se quiere acordar un juicio abreviado nosotras no nos vamos a oponer, pero queremos que se apliquen las reglas de conducta específicas y se le dé el tratamiento especial teniendo en cuenta la gravedad del delito que se cometió", adelantó Vázquez Pinasco.

En ese sentido, aclaró: "No queremos un punitivismo patriarcal, sino que consideramos que en el contexto de violencia de género en el que se cometieron estos delitos, estando Allende también en el ejercicio de la función pública, se debe dar un tratamiento especial y específico para que por fin se le pongan palabras y títulos a lo que vivenciamos las mujeres a diario por el solo hecho de ser mujeres".

Adelantó además que también solicitarán que se revea la pena respecto del delito de amenaza, ya que según explicó fue condenado con la pena más baja, "mientras estamos ante agravantes que deben ser tenidos en cuenta".

"No hay reparación económica para la Ministra ni para ninguna víctima de este tipo de delitos porque el Derecho Penal no contempla un resarcimiento económico, salvo que se acuerde previamente", dijo y agregó: "No debemos dejar de hacer notar que no hay un presupuesto dentro de la Administración Pública destinado para las querellas, pero sí para el Ministerio Público de la Defensa, impartiendo nuevamente una desigualdad de género ya que los hombres denunciados tienen acceso a una defensa constitucional y legal de manera gratuita, mientras que las mujeres no. Por lo que si sos pobre, sos doblemente víctima".

