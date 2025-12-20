Uno Entre Rios | La Provincia | alerta

Renovaron la alerta por tormentas fuertes para parte de Entre Ríos

Se informó que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja para los departamentos, Federal, Feliciano, Federación, San Salvador y Concordia.

20 de diciembre 2025 · 20:56hs
Un nuevo alerta para Entre Ríos.

Desde el área de Defensa Civil de la provincia se informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para los departamentos, Federal, Feliciano, Federación, San Salvador y Concordia. En tanto, La Paz, Paraná, Villaguay, Nogoyá y Diamante estarán bajo alerta amarilla.

La primera de las áreas mencionadas será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas, que estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 120 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual. Los fenómenos adversos continuarán durante este domingo.

En tanto, el segundo sector será perjudicados por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

Precauciones por los alertas

Desde el Gobierno provincial se instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar residuos a la vía pública, retirar objetos que impidan que el escurrimiento del agua, evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, se solicita no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; también estar atentos ante la posible caída de granizo y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

alerta Servicio Meteorológico Nacional Paraná
