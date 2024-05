"Eso te pasa cuando no sos de Entre Ríos", el reproche de exdiputado a Rogelio Frigerio

En el programa de Legrand el mandatario entrerriano estaba destacando los atractivos turísticos de la provincia cuando se equivocó y en Concordia no se la dejaron pasar.

En un tramo de la entrevista, Mirta Legrand ponderó los carnavales de Gualeguaychú, a lo que el gobernador agregó que también se destacan “en Concordia, en Gualeguay, en distintos lugares de la provincia”. También señaló que Antoine de Saint-Exupéry, autor del reconocido libro El Principito, en su paso por la provincia se había alojado en Concepción del Uruguay, con lo que confundió la ubicación del castillo de San Carlos, que es uno de los íconos turísticos de Concordia.

Uno de los dirigentes de la oposición que salió a corregirlo fue el ex diputado provincial Néstor Loggio, quien en su perfil de la red social Facebook señaló que “eso te pasa cuando no SOS de Entre Ríos y no conoces su historia”, afirmando que “vergüenza da Frigerio”.

El ex legislador provincial subrayó que “Saint Exupéry llegó a Concordia en su avión (para hacerla corta a la historia ) y estuvo alojado unos días en lo que son hoy, las ruinas del Palacio San Carlos”, expresó Loggio.