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"Escuchemos al maestro de la fe": las memorias de Santiago Rinaldi, la voz que anunció a Juan Pablo II

Desde la vigilia desde las 5 de la mañana hasta el rosario que guarda como tesoro Santiago Rinaldi revivió la emoción de un acontecimiento irrepetible en Paraná

Valeria Girard

Por Valeria Girard

9 de abril 2026 · 12:51hs
Escuchemos al maestro de la fe: las memorias de Santiago Rinaldi, la voz que anunció a Juan Pablo II

Escuchemos al maestro de la fe: las memorias de Santiago Rinaldi, la voz que anunció a Juan Pablo II

Escuchemos al maestro de la fe: las memorias de Santiago Rinaldi, la voz que anunció a Juan Pablo II

Paraná vivió hace casi cuatro décadas un acontecimiento que difícilmente se repita en siglos: la visita de Su Santidad Juan Pablo II. El evento congregó a decenas de miles de personas que desbordaron la playa de estacionamiento del aeropuerto local y sus espacios aledaños, llegando fieles no solo de Entre Ríos, sino también de provincias vecinas como Santa Fe, Córdoba y el sur de Corrientes.

Santiago Rinaldi, reconocido comunicador con más de 50 años de trayectoria, fue el encargado de animar la espera y presentar la palabra del Papa ante la multitud. "Fue un hecho sin precedentes en mi actividad, en mi profesión. Fue lo máximo", afirmó Rinaldi, quien incluso sitúa este momento por encima de otros hitos de su carrera, como haber abierto el Festival de Cosquín.

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Papa Juan Pablo II en Paraná

El operativo de seguridad obligó a los organizadores a ingresar al aeropuerto a las 5 de la mañana. Desde la terraza del edificio, que funcionaba como escenario, Rinaldi pronunció las palabras que quedarían grabadas en la memoria de los presentes: "Su santidad, Juan Pablo II nos habla. Escuchemos al maestro de la fe".

Papa Juan Pablo II en Paraná Santiago Rinaldi

"Escuchemos al maestro de la fe": las memorias de Santiago Rinaldi, la voz que anunció a Juan Pablo II

En diálogo con UNO el locutor recordó que la sensibilidad y el fervor de la multitud conformaron una panorámica "nunca vista" en la región.

La jornada cerró con una mezcla de emoción y nostalgia. Aunque por razones de tiempo Rinaldi no pudo saludar personalmente al Pontífice antes de su despegue, recibió de manos del Padre Eduardo Armándola un rosario bendecido que el Papa y su comitiva habían traído.

Los objetos bendecidos, al igual que los testimonios de quienes estuvieron allí, se convirtieron en un legado transmitido de generación en generación, consolidando aquel 9 de abril como un hecho importantísimo en la historia de la región.

Juan Pablo II.jpeg
A 38 años de la visita del Papa Juan Pablo II a Paraná.

A 38 años de la visita del Papa Juan Pablo II a Paraná.

A 39 años

Este jueves se cumplen 39 años de la histórica visita de Juan Pablo II a Paraná, un acontecimiento que marcó para siempre a la capital entrerriana y a miles de fieles que vivieron una jornada inolvidable.

El 9 de abril de 1987, el pontífice llegó a la ciudad en el marco de su segunda visita a la Argentina y presidió una multitudinaria misa en el aeropuerto local, ante unas 150.000 personas. La convocatoria convirtió aquel día en uno de los momentos más trascendentes de la historia reciente de Paraná.

La ceremonia estuvo centrada en un mensaje profundo sobre las migraciones y el desarraigo. En ese contexto, Juan Pablo II destacó el papel de la Argentina como país de inmigrantes y llamó a reflexionar, desde la fe, sobre la realidad social y el valor de quienes debieron dejar su tierra para construir una nueva vida.

Papa Juan Pablo II en Paraná

Experiencia única

La visita tuvo un fuerte impacto no solo por la magnitud de la convocatoria, sino también por la carga emocional y espiritual que generó en la comunidad. Para miles de personas, fue una experiencia única, atravesada por la fe, la emoción y el sentimiento de estar viviendo un hecho irrepetible.

Santiago Rinaldi Paraná Juan Pablo II
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