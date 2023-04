Entrerriano becado en EEUU: "Necesito unos 10.000 dólares"

En diálogo con UNO , Noya contó que en marzo accedió a una beca Fulbright para hacer una maestría en bioténcología y que la universadad de destino le otorgó una suma más para sus gastos. Ahora su objetivo es conseguir más financiamiento para concretar su sueño. "El posteo en Facebook fue un descargo y la gente acompañó compartiendo lo que me pasa. La publicación tiene pocos días, pero hasta ahora no hay novedades", señaló.

En ese sentido, explicó que accedió a la beca después de superar diferentes pruebas de admisión: "La beca Fulbrigth la otorga la embajada de Estados Unidos y cubre los gastos de vida allá. Después de que te dan la beca te tiene que aceptar una unviersidad. El proceso arrancó en septiembre del año pasado. Rendí exámen de inglés, de matemática y lógica y tuve que obtener un porcentaje superior al 90%. También hubo una entrevista personal. Ahí quedé seleccionado para la universidad, que me dio media beca. Por suerte, todo fue online". "El 15 de marzo me avisaron de la beca de la universidad y ahora tengo tiempo para aceptarla hasta el 19 de abril", agregó.

Facundo Noya

El joven investigador señaló que muchas personas se contactaron para ayudarlo económicamente, pero que, en esta instancia, prefiere esperar: "Un montón de gente me escribió para ayudarme, pero me gustaría que no tengan que poner plata. Me da un poco de verguenza que tengan que poner de su bolsillo. Lo que me ayuda es que compartan mi historia".

En cuanto al dinero que necesita reunir, precisó: "Si no consigo que la universidad cubra un poco más voy a pedir un crédito. Mi objetivo es conseguir unos 10 mil dólares, que son cerca de 4 millones de pesos. Con eso estoy seguro que voy a poder ir. Estudiar un año allá cuesta 120 mil dólares, que son unos 46 millones de pesos. Por eso es tan dificil estudiar en Estados Unidos. Para los Latinoamericanos es más dificil. Sólo entran dos por año. El resto que ingresason estadounidenses o chinos. Yo tengo la suerte de que la embajada me da un estipendio mensual para gastos de vida y la universidad me otorga media beca. Ahora estoy tratando de que aporte un poco más".

Consultado si alguna institución de Entre Ríos lo contactó, sostuvo: "De Entre Ríos no se contactó nadie, por lo que me dijeron no hubo financiamiento. Tampoco es mi intención culpar a nadie".

Facundo Noya biomédico plantillas diabetes.

Oportunidad

El investigador resaltó que la beca en Estados Unidos es un oportunidad para continuar desarrollándose en otras áreas del conocimiento. "Voy a hacer una maestría en biotécnologia, que es una subespecialización de mi carrera. Está más abocada a la biología, al estudio de las células. Es un área que tiene mucho potencial en la salud y el agro", puntualizó.

"La Universidad de Columbia está en la ciudad de Nueva York, ubicada en Manhattan. Es una mega ciudad y es una oprotunidad para hacer contactos e ir a eventos de la industria. La gente de todo el mundo quiere estar ahí. Entrar en esta universidad es único. Me falto el último paso".

En paralelo, indicó que continúa con el emprendimiento de las plantillas inteligentes para diabéticos. "Sigo trabajando con el emprendimiento de las plantillas. En su momento fue una idea y ahora somos seis personas las que trabajamos. Hay 75 centros de salud que trabajan con nuestras planillas y evaluamos 500 pacientes por mes. Ahora estamos por exportar a Chile. El objetivo nuestro para este año es que mil pacientes usen las plantillas", refirió.

Noya destacó que"Argentina está muy bien en biotécnología" y que es uno de los centros de desarrollo más improtante de Latinoamérica, pero que aún sigue "un poco lejos de Estados Unidos o China, que están en el top mundial del descubrimiento".

Al finalizar, volvió a agradecer a las personas que le enviaron mensajes de apoyo en las redes. "La mejor forma de comprometerse es compartiendo mi historia. Espero devolverlo a la sociedad en horas humanas ayudando a los chicos que estén interesados en estudiar biotecnología. Es importante que los chicos se desarrollen en ciencia y tecnología, es lo que el mundo está pidiendo. Si alguien necesita miu ayuda, que no dude en contactarme por las redes sociales. Nada es imposible, yo vengo de Feliciano y cuando arranqué la universidad no tenía idea de las opciones que brinda la carrera. Con gusto voy a estar para dar una mano".