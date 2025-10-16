Entre Ríos relanzó la campaña Misión Dengue con una capacitación para municipios

La capacitación sobre el monitoreo del mosquito transmisor del dengue (Aedes Aegypti) en Entre Ríos tuvo lugar en la Sala Mayo de Paraná

El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, encabezó la jornada de relanzamiento del monitoreo del mosquito transmisor del dengue (Aedes Aegypti) con sensores de oviposición a nivel provincial. La capacitación tuvo lugar en la Sala Mayo de Paraná y se dio en el marco de la campaña Misión Dengue, con la participación de municipios entrerrianos.

El objetivo fue capacitar a municipios en las estrategias y técnicas necesarias para enfrentar la nueva temporada de circulación de Dengue, incluyendo una sesión práctica sobre el uso adecuado de insecticidas y de la maquinaria autorizada para bloqueos sanitarios.

Misión Dengue

Abordaje de la campaña en Entre Ríos

En el acto de apertura, Blanzaco señaló: "El dengue es una enfermedad socioambiental. Si no hay mosquito, no hay dengue. Por eso es prioritario el trabajo mancomunado de todos los sectores, fundamentalmente de quienes están en territorio". En esa línea, agregó: "Es una patología que llegó para quedarse y que seguro vamos a tener picos durante la temporada, pero cuanto más nos focalicemos y cuantos más municipios se sumen para trabajar en conjunto, menos probabilidades de brotes vamos a tener".

Asimismo, el titular de la cartera sanitaria entrerriana destacó el trabajo en articulación que se viene dando entre municipios, Conicet y salud pública, "es una demostración de cómo las instituciones están al servicio de la salud".

Misión Dengue

Trabajo mancomunado entre provincia y municipios

En tanto, el director general de Epidemiología, Diego Garcilazo, agradeció la presencia de los municipios y aseveró: "El trabajo en terreno es fundamental para luego evaluar el impacto que eso genera en el sistema de salud. Estamos justo en el momento ideal para iniciar estas acciones de prevención, si bien se sostienen durante todo el año, pero tener estos encuentros es clave en virtud de anticiparnos a la circulación autóctona del dengue".

Por su parte, la secretaria de Salud de la municipalidad de Paraná, Claudia Enrique, se refirió a la importancia de la actividad e indicó: "Es necesario aunar esfuerzos para que podamos tener buenos resultados en el marco de la implementación de una estrategia. A ninguna enfermedad es posible abordarla desde un solo sector o lugar, siempre es fundamental la intersectorialidad".

Ejes de la capacitación

En la jornada se examinaron diferentes ejes vinculados al abordaje del dengue. En primer lugar, Garcilazo realizó una presentación sobre la situación nacional y provincial de Dengue.

larvas de mosquito aedes aegypti dengue.jpg

A continuación, la investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Nora Burroni, disertó sobre monitoreo de Aedes Aegypti con sensores de oviposición; y seguidamente el equipo de la municipalidad de Paraná expuso sobre la experiencia del monitoreo.

En tanto, el jefe provincial de Zoonosis y Vectores de la cartera sanitaria entrerriana, Jerónimo Garcilazo Amatti, hizo alusión al abordaje territorial de la patología y medidas de prevención.

Finalmente, los técnicos vectores Gastón Morilla y Gastón Fernández se refirieron al uso y práctica de maquinarias e insecticidas.