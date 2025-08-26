Uno Entre Rios | Ovación | Cadillac

Cadillac confirmó a Checo Pérez y Valtteri Bottas para 2026

La llegada de Cadillac como el 11° equipo en la Fórmula 1 en 2026, tendrá a dos pilotos de trayectoria y experiencia como lo son el mexicano y el finlandés.

26 de agosto 2025 · 19:15hs
Después de muchos rumores Cadillac presentó la alineación de pilotos con la que correrá en la temporada 2026 de la Fórmula 1, justo en su debut en el Gran Circo con Checo Pérez y Valtteri Bottas como los que llevarán el camino en la primera campaña. De esta manera, quedó descartada esa posibilidad que el piloto finlandés podría llegar al equipo Alpine, dónde está Franco Colapinto, más allá que el argentino aún no tiene asegurada su participación en la próxima temporada.

A través de un comunicado, Cadillac F1 informó que ha cerrado los acuerdos con Sergio Pérez y Bottas. Ambos pilotos estuvieron fuera de la temporada 2025 de la categoría. En el caso del mexicano luego de que Red Bull decidió romper con antelación el contrato que habían extendido hasta 2026, mientras que el finlandés luego de no ser renovado por Sauber.

Dan Towriss, director ejecutivo del equipo Cadillac F1 y de TWG Motorsports indicó que la intención era obtener la experiencia de dos pilotos para la primera temporada y, con ello, ayudar en el desarrollo del coche en una temporada clave donde las normativas técnicas apenas tendrán su primera campaña.

“Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una clara señal de intenciones”, declaró el director del equipo, Graeme Lowdon.

“Lo han visto todo y saben lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1. Pero lo más importante es que comprenden lo que significa ayudar a construir un equipo. Su liderazgo, sus comentarios, su instinto de competición y, por supuesto, su velocidad serán invaluables para dar vida a este equipo. Muchas gracias al equipo de Mercedes por su cooperación y comprensión”, agregó.

“Bottas y Checo aportan el equilibrio perfecto entre talento, madurez y empuje. No son solo pilotos consumados, sino constructores, colaboradores y profesionales que ayudarán a definir lo que representa el equipo Cadillac. Este momento marca más que un simple anuncio de alineación. Es el comienzo de un nuevo y audaz capítulo en el automovilismo estadounidense”, dijo Dan Towriss.

La presencia de Valtteri Bottas y Checo Pérez

Entre ambos pilotos suman más de 500 participaciones en la Fórmula 1 y más de 100 podios, incluidas victorias y subcampeonatos.

Cadillac estuvo conversando con diversos pilotos como Mick Schumacher e, incluso, intentaron tener un representante americano con Colton Herta, quien necesitaba finalizar la temporada 2025 dentro de los cinco primeros de IndyCar. Sin embargo, el reto de un nuevo reglamento técnico, con la aerodinámica móvil y unidades de potencia con modificaciones importantes hizo inclinar la balanza por competidores con experiencia.

Bottas y Pérez tienen experiencia trabajando con equipos de media tabla o proyectos en reestructuración. El finlandés fue parte importante de Williams en sus primeros años, mientras que Checo Pérez logró éxitos con Sauber y Racing Point / Force India.

Cadillac Checo Pérez Valtteri Bottas
