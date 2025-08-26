Victoria: registraron video de una docente en pleno hurto

Una docente de Victoria fue denunciada por alumnas que grabaron videos donde se la puede ver hurtando pertenencias de un bolso. Hacía meses que les robaba

Una docente de Victoria fue denunciada por alumnas que grabaron videos donde se la puede ver hurtando pertenencias de un bolso. Hacía meses que les robaba

Una docente de Victoria fue denunciada por alumnas que grabaron videos donde se la puede ver hurtando pertenencias de un bolso. Hay varios videos pero fue uno el que se viralizó rápidamente y generó un escándalo. Ahora el caso está en la Fiscalía.

Se trata de una docente del Profesorado de Ciencias de la Educación , que se dicta en las instalaciones de la escuela Normal de Victoria.

Embed

La denuncia fue radicada el jueves pasado en sede policial donde aseguraron que todo comenzó hace meses por faltantes de dinero y pertenencias de las carteras y bolsos por lo que decidieron dejar grabando un celular. Grande fue la sorpresa cuando advirtieron que quien hurtaba era la profesora.

docente Victoria hurto

Tras el suceso y la viralización del video la escuela normal superior Osvaldo Magnasco de Victoria difundió un comunicado en el que aseguran que la institución adoptó "intervenciones y medidas pertinentes en el marco de la Potestad Disciplinaria, conforme a la normativa vigente, prosiguiendo con los procedimientos administrativos y jerárquicos correspondientes”.

“Este hecho aislado no representa la labor cotidiana de los profesores de esta casa de estudios, quienes, con responsabilidad, vocación y esfuerzo, honran la misión docente y promueven una formación de calidad, sostenida en el compromiso con la mejora continua”, se expresó.