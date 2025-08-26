Paradero: buscan a una mujer que se ausentó el sábado Quieren dar con el paradero de una mujer de 57 años que el sábado pasado se retiró de su casa, en Paraná. 26 de agosto 2025 · 13:46hs

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicita colaboración para localizar a Elsa Silvina Galván, de 57 años, quien el sábado pasado se retiró de su casa, en Paraná.

Mujer Paraná Paradero Galván llevaba un pantalón negro engomado y ancho, una remera negra con flores rosadas, un tapado de piel marrón, botas marrones y cartera negra. Mide 1,60 metros, es de tez blanca, ojos marrones y tiene pelo corto teñido de rubio.

Cualquier información sobre su paradero puede suministrarse llamando al 911 o comunicándose con la Comisaría Quinta de Paraná (0343-4206202).