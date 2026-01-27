Entre Ríos: oficializaron la organización ministerial

Oficializaron cambios en la estructura de las carteras de Hacienda, Planeamiento y Desarrollo Económico en Entre Ríos. Energía y transporte a Economía

El Poder Ejecutivo de Entre Ríos dispuso una nueva estructura ministerial a través del Decreto N° 68-2026, publicado en el Boletín Oficial Nº 28.265. La medida, que se fundamenta en la necesidad de efectuar "adecuaciones en la organización ministerial", modifica las competencias de varias áreas y unifica dependencias bajo el argumento de optimizar la gestión administrativa.

Se oficializaron cambios en la estructura de las carteras de Hacienda, Planeamiento y Desarrollo Económico. APFDigital supo que la norma incluye el traspaso de las empresas de energía y transporte al área de Economía.

Cambios en las carteras y traspaso de energía

El decreto establece la modificación de nombres de dos carteras centrales: Los Ministerios de Hacienda y Finanzas y de Planeamiento, Infraestructura y Servicios "pasarán a llamarse Ministerio de Economía y Servicios Públicos y Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, respectivamente".

Esta modificación nominal se acompaña de un movimiento de dependencias técnicas. Según la norma, se reubican dentro de la cartera de Economía la "Secretaría de Transporte y la Secretaría de Energía".

Asimismo, el escrito determina que las prestatarias estatales "Compañía Entrerriana de Gas S.A. (CEGSA) y la empresa Energía de Entre Ríos S.A. (Enersa), se relacionarán con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Servicios Públicos".

Supresión de cargos y unificaciones

La reforma administrativa también alcanza a las áreas de ciencia y desarrollo. Se dispone que la Secretaría de Modernización pase a denominarse "Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación", medida que implica que esta dependencia absorberá la estructura de la anterior Secretaría de Ciencia, "suprimiéndose el cargo de Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación".

En el Ministerio de Desarrollo Humano, la norma ordena la unificación de la Dirección General de Economía Social con la de Políticas Comunitarias y Territoriales, las cuales pasarán a conformar una sola dirección general.

Nueva estructura en la Gobernación

La normativa incluye también cambios en el entorno administrativo de la Casa de Gobierno y crea la "Coordinación Operativa de la Oficina del Gobernador", cuya función será la de "asistir de manera directa al Gobernador de la Provincia, garantizando el adecuado funcionamiento de su agenda institucional".

Por otra parte, se dispuso que la Dirección General de Mantenimiento de Casa de Gobierno pierda su rango actual para convertirse en una coordinación dependiente del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura.

Finalmente, el decreto faculta a la Oficina Provincial de Presupuesto a realizar las "adecuaciones presupuestarias correspondientes a fin de instrumentar lo dispuesto" en la nueva normativa.