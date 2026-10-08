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Entre Ríos contará con un nuevo radar meteorológico

A partir de un trabajo conjunto entre Nación y Provincia, Entre Ríos contará con nuevo radar meteorológico y se reemplazará estratégicamente el equipo instalado en Paraná.

8 de octubre 2026 · 22:03hs
Entre Ríos contará con un nuevo radar meteorológico.

Entre Ríos contará con un nuevo radar meteorológico.

El nuevo radar meteorológico en Entre Ríos comenzará a funcionar desde el mes de diciembre, a partir de un trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y la Provincia. El equipamiento será instalado en Paraná y reemplazará al dispositivo que opera desde 2008, cuya antigüedad y falta de repuestos dificultan su mantenimiento.

LEER MÁS: El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

Entre Ríos, con un nuevo radar meteorológico

El proyecto prevé conservar la infraestructura física existente y actualizar la tecnología con equipamiento de fabricación nacional, que estará en funcionamiento en diciembre próximo. De esta manera Entre Ríos fortalecerá sus capacidades de monitoreo y prevención ante fenómenos meteorológicos adversos con la incorporación de un nuevo Radar Meteorológico Argentino (RMA) en Paraná, que será integrado al Sistema Nacional de Radares Meteorológicos (Sinarame).

La instalación del equipo permitirá mejorar la observación de las condiciones meteorológicas y contar con información más precisa y oportuna para el seguimiento de tormentas y precipitaciones, fortaleciendo las herramientas disponibles para la prevención y la toma de decisiones.

El nuevo RMA tendrá un radio operativo de 240 kilómetros, con alcance sobre un área que incluye importantes centros urbanos y productivos de la región, mientras que su radio de vigilancia meteorológica será superior a los 400 kilómetros.

Una herramienta clave frente a El Niño

La incorporación del radar adquiere especial relevancia en el actual escenario climático. En este contexto, contar con información meteorológica de mayor precisión permite anticipar la evolución de los fenómenos, fortalecer los sistemas de alerta temprana y mejorar la capacidad de respuesta ante eventos que puedan generar riesgo hídrico.

El trabajo forma parte de una estrategia de articulación entre los organismos responsables del monitoreo meteorológico y la gestión del riesgo. En ese marco, la Secretaría de Obras Públicas informó sobre el trabajo conjunto con organismos especializados para realizar un seguimiento permanente del fenómeno de El Niño y fortalecer la preparación ante posibles eventos adversos.

El radar permitirá generar información de utilidad para distintos sectores, desde los organismos encargados de la prevención y la emergencia hasta las actividades productivas y la población en general.

La incorporación de tecnología de monitoreo representa así una herramienta concreta para anticiparse a los eventos meteorológicos, mejorar la información disponible y fortalecer las capacidades de prevención en Entre Ríos.

Entre Ríos radar
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