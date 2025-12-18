Quiénes son los nuevos fiscales auxiliares que juran el viernes en Entre Ríos En total son 35 nuevos fiscales auxiliares. La ceremonia se realizará a partir de las 12 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. 18 de diciembre 2025 · 07:11hs

El próximo viernes se realizará el acto de juramento y toma de posesión de fiscales auxiliares del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos. La ceremonia se realizará a partir de las 12 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.

El evento será presidido por el procurador general de la provincia, Jorge Amilcar García quien hará uso de la palabra. También asistirán el presidente del Superior Tribunal de Justicia, vocal Leonardo Portela y el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez, entre otras autoridades .

Los nombramientos de los/as funcionarios/as titulares fueron realizados por el Poder Ejecutivo provincial, con Acuerdo de la Cámara de Senadores, luego de sustanciarse los respectivos concursos en el Consejo de la Magistratura, de acuerdo al mecanismo previsto por la Constitución de Entre Ríos. Prestarán juramento Chajarí Mondragón, María Macarena Verdura Pons, María Dalia Colón Di Pretoro, Micaela María Taleb, Laila Concepción del Uruguay Becker, María de los Ángeles Santo, Eduardo Concordia De Giambattista, Juan Pablo Montangie, Daniela Núñez, José Martín Diamante Acuña, María Florencia Shmith, María Eugenia Feliciano Espinosa, Evelina Vanesa Gualeguay Elal, Ana Paula Burruchaga, Maite Gualeguaychú Beherán, Josefina Gutiérrez, Jorge Luis Ochoa, Fernando La Paz Bartolo, Natalia Denise Pereyra, Juan Manuel Paraná Ballesteros, María Jimena Bordín, María Elizabeth Farinó, Adriana Paola Giunta, Cristian José María Guzmán, Andrea Carolina Millán, Martín Nin, María de las Mercedes Sueldo, Jorge Gabriel Vilchez, Valeria Elena Vives, Sonia Beatriz Viviani, Ileana Wasinger, Martín Miguel Zenklusen, Eric Rodolfo Rosario del Tala Reynoso, Emilce Paola Villaguay Batto, María Noelia Quirolo, Mauro Román