Quiénes son los nuevos fiscales auxiliares que juran el viernes en Entre Ríos

El próximo viernes se realizará el acto de juramento y toma de posesión de fiscales auxiliares del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos. La ceremonia se realizará a partir de las 12 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.
En total son 35 nuevos fiscales auxiliares. La ceremonia se realizará a partir de las 12 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.
El evento será presidido por el procurador general de la provincia, Jorge Amilcar García quien hará uso de la palabra. También asistirán el presidente del Superior Tribunal de Justicia, vocal Leonardo Portela y el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez, entre otras autoridades .
Los nombramientos de los/as funcionarios/as titulares fueron realizados por el Poder Ejecutivo provincial, con Acuerdo de la Cámara de Senadores, luego de sustanciarse los respectivos concursos en el Consejo de la Magistratura, de acuerdo al mecanismo previsto por la Constitución de Entre Ríos.
Prestarán juramento
Chajarí
Mondragón, María Macarena
Verdura Pons, María Dalia
Colón
Di Pretoro, Micaela María
Taleb, Laila
Concepción del Uruguay
Becker, María de los Ángeles
Santo, Eduardo
Concordia
De Giambattista, Juan Pablo
Montangie, Daniela
Núñez, José Martín
Diamante
Acuña, María Florencia
Shmith, María Eugenia
Feliciano
Espinosa, Evelina Vanesa
Gualeguay
Elal, Ana Paula
Burruchaga, Maite
Gualeguaychú
Beherán, Josefina
Gutiérrez, Jorge Luis
Ochoa, Fernando
La Paz
Bartolo, Natalia Denise
Pereyra, Juan Manuel
Paraná
Ballesteros, María Jimena
Bordín, María Elizabeth
Farinó, Adriana Paola
Giunta, Cristian José María
Guzmán, Andrea Carolina
Millán, Martín
Nin, María de las Mercedes
Sueldo, Jorge Gabriel
Vilchez, Valeria Elena
Vives, Sonia Beatriz
Viviani, Ileana
Wasinger, Martín Miguel
Zenklusen, Eric Rodolfo
Rosario del Tala
Reynoso, Emilce Paola
Villaguay
Batto, María Noelia
Quirolo, Mauro Román