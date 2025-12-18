Uno Entre Rios | La Provincia | fiscales

Quiénes son los nuevos fiscales auxiliares que juran el viernes en Entre Ríos

En total son 35 nuevos fiscales auxiliares. La ceremonia se realizará a partir de las 12 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.

18 de diciembre 2025 · 07:11hs
Quiénes son los nuevos fiscales auxiliares que juran el viernes en Entre Ríos

El próximo viernes se realizará el acto de juramento y toma de posesión de fiscales auxiliares del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos. La ceremonia se realizará a partir de las 12 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.

El evento será presidido por el procurador general de la provincia, Jorge Amilcar García quien hará uso de la palabra. También asistirán el presidente del Superior Tribunal de Justicia, vocal Leonardo Portela y el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez, entre otras autoridades .

Publicaron en al Boletín Oficial cinco nuevos fiscales para el Poder Judicial de Entre Ríos. Los pliegos habían sido aprobados en 1 de octubre en el Senado 

Fiscales: publicaron designaciones en el Boletín Oficial

gremios y organizaciones se movilizan en parana contra la reforma laboral

Gremios y organizaciones se movilizan en Paraná contra la reforma laboral

Los nombramientos de los/as funcionarios/as titulares fueron realizados por el Poder Ejecutivo provincial, con Acuerdo de la Cámara de Senadores, luego de sustanciarse los respectivos concursos en el Consejo de la Magistratura, de acuerdo al mecanismo previsto por la Constitución de Entre Ríos.

LEER MÁS: Cambios en la Policía: los nuevos 17 jefes y subjefes departamentales entrerrianos

Prestarán juramento

Chajarí

Mondragón, María Macarena

Verdura Pons, María Dalia

Colón

Di Pretoro, Micaela María

Taleb, Laila

Concepción del Uruguay

Becker, María de los Ángeles

Santo, Eduardo

Concordia

De Giambattista, Juan Pablo

Montangie, Daniela

Núñez, José Martín

Diamante

Acuña, María Florencia

Shmith, María Eugenia

Feliciano

Espinosa, Evelina Vanesa

Gualeguay

Elal, Ana Paula

Burruchaga, Maite

Gualeguaychú

Beherán, Josefina

Gutiérrez, Jorge Luis

Ochoa, Fernando

La Paz

Bartolo, Natalia Denise

Pereyra, Juan Manuel

Paraná

Ballesteros, María Jimena

Bordín, María Elizabeth

Farinó, Adriana Paola

Giunta, Cristian José María

Guzmán, Andrea Carolina

Millán, Martín

Nin, María de las Mercedes

Sueldo, Jorge Gabriel

Vilchez, Valeria Elena

Vives, Sonia Beatriz

Viviani, Ileana

Wasinger, Martín Miguel

Zenklusen, Eric Rodolfo

Rosario del Tala

Reynoso, Emilce Paola

Villaguay

Batto, María Noelia

Quirolo, Mauro Román

fiscales Entre Ríos Paraná
Noticias relacionadas
En una promoción de 15 alumnos, Desireé Morkel fue la única mujer egresada de la escuela de educación técnica N° 114 Justo José de Urquiza, de General Ramírez

Desireé Morkel: de luchar contra un síndrome a recibirse como mecánica electricista

La Provincia intimó al Municipio de Concepción del Uruguay por el basural a cielo abierto.

La Provincia intimó al Municipio de Concepción del Uruguay por el basural a cielo abierto

Nuevamente los pozos millonarios  del Quini 6 quedaron vacantes. 

Quini 6: la boleta ganadora del Siempre Sale se vendió en Paraná

La Municipalidad de Paraná refuerza las fumigaciones contra plagas y vectores.

La Municipalidad de Paraná refuerza las fumigaciones contra plagas y vectores

Ver comentarios

Lo último

Liga Provincial: Ferro de San Salvador quedó a un paso del título

Liga Provincial: Ferro de San Salvador quedó a un paso del título

Jazmín González: su familia reclamará Justicia en Tribunales

Jazmín González: su familia reclamará Justicia en Tribunales

Liga Argentina: Dura derrota de Rocamora en territorio bonaerense

Liga Argentina: Dura derrota de Rocamora en territorio bonaerense

Ultimo Momento
Liga Provincial: Ferro de San Salvador quedó a un paso del título

Liga Provincial: Ferro de San Salvador quedó a un paso del título

Jazmín González: su familia reclamará Justicia en Tribunales

Jazmín González: su familia reclamará Justicia en Tribunales

Liga Argentina: Dura derrota de Rocamora en territorio bonaerense

Liga Argentina: Dura derrota de Rocamora en territorio bonaerense

Buscan a un joven desaparecido desde hace casi una semana en Victoria

Buscan a un joven desaparecido desde hace casi una semana en Victoria

Incendio en una vivienda de Paraná fue controlado por bomberos

Incendio en una vivienda de Paraná fue controlado por bomberos

Policiales
Jazmín González: su familia reclamará Justicia en Tribunales

Jazmín González: su familia reclamará Justicia en Tribunales

Buscan a un joven desaparecido desde hace casi una semana en Victoria

Buscan a un joven desaparecido desde hace casi una semana en Victoria

Incendio en una vivienda de Paraná fue controlado por bomberos

Incendio en una vivienda de Paraná fue controlado por bomberos

La Paz: dos sospechosos detenidos por el incendio intencional de una camioneta

La Paz: dos sospechosos detenidos por el incendio intencional de una camioneta

El hermano de un exintendente de Gualeguaychú fue asaltado de manera violenta

El hermano de un exintendente de Gualeguaychú fue asaltado de manera violenta

Ovación
Liga Argentina: Dura derrota de Rocamora en territorio bonaerense

Liga Argentina: Dura derrota de Rocamora en territorio bonaerense

Básquet APB: la palabra de los campeones de Recreativo

Básquet APB: la palabra de los campeones de Recreativo

Liga Provincial: Ferro de San Salvador quedó a un paso del título

Liga Provincial: Ferro de San Salvador quedó a un paso del título

Horacio Zeballos sigue haciendo historia: es el primer argentino Campeón del Mundo ITF en dobles

Horacio Zeballos sigue haciendo historia: es el primer argentino Campeón del Mundo ITF en dobles

Argentinos, a la carga por Blondel: qué debe pasar para que Boca lo negocie

Argentinos, a la carga por Blondel: qué debe pasar para que Boca lo negocie

La provincia
Gremios y organizaciones se movilizan en Paraná contra la reforma laboral

Gremios y organizaciones se movilizan en Paraná contra la reforma laboral

Quiénes son los nuevos fiscales auxiliares que juran el viernes en Entre Ríos

Quiénes son los nuevos fiscales auxiliares que juran el viernes en Entre Ríos

Desireé Morkel: de luchar contra un síndrome a recibirse como mecánica electricista

Desireé Morkel: de luchar contra un síndrome a recibirse como mecánica electricista

La Provincia intimó al Municipio de Concepción del Uruguay por el basural a cielo abierto

La Provincia intimó al Municipio de Concepción del Uruguay por el basural a cielo abierto

Quini 6: la boleta ganadora del Siempre Sale se vendió en Paraná

Quini 6: la boleta ganadora del Siempre Sale se vendió en Paraná

Dejanos tu comentario