Uno Entre Rios | La Provincia | STJ

STJ: durante 2025 se enviaron 990 armas para su destrucción

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) detalló las acciones en materia de guarda, destrucción, decomiso y donación. Se enviaron 990 armas para su destrucción.

19 de diciembre 2025 · 21:00hs
El STJ informó que durante 2025 se enviaron 990 armas para su destrucción.

El STJ informó que durante 2025 se enviaron 990 armas para su destrucción.

La Oficina de Efectos Secuestrados y Decomisados del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), detalló las principales acciones desarrolladas en materia de guarda, destrucción, decomiso y donación de bienes secuestrados en el marco de procesos judiciales que se realizaron durante este año.

LEER MÁS: La Justicia entrerriana abrió el Año Judicial 2025

El informe del STJ

De acuerdo al informe realizado por el organismo, en lo que va de 2025 se registraron 3.702 nuevos ingresos de materiales secuestrados, provenientes en su mayoría de las Unidades Fiscales de Investigación, pero también de la Oficina de Gestión de Audiencias y de los Juzgados de Paz. Todos los elementos fueron resguardados bajo estrictos protocolos de seguridad, con cadena de custodia, identificación y medidas de bioseguridad.

gustavo rivas invoco el fallo que beneficio a ilarraz y pidio al stj que revise su condena

Gustavo Rivas invocó el fallo que benefició a Ilarraz y pidió al STJ que revise su condena

La Bersuit hizo deleitar con sus temas en Paraná.

"Viví 25 de Mayo" volvió a encender el corazón de Paraná con una noche multitudinaria

En cuanto a la destrucción de efectos ordenada por autoridades competentes, en 2025, hasta la fecha, se destruyeron 1.212 efectos secuestrados, mediante un procedimiento continuo y controlado, buscando reducir riesgos y optimizando el uso de los espacios de guarda.

Por otra parte, el informe consigna el traslado y la entrega de armas de fuego al Registro Nacional de Armas -Renar- (ex Anmac), para su destrucción. En 2025 se remitieron 990 armas, alcanzando un total de 13.880 efectos enviados para destrucción desde el año 2018, conforme a lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 27.192, art. 5 inc. 1º.

Más detalles

Los traslados de las mismas se llevaron a cabo en operativos bajo estrictas medidas de seguridad y la custodia de integrantes de Gendarmería Nacional, de la Policía de Entre Ríos y personal de la Sección Efectos Secuestrados y Decomisados del STJER.

Los procedimientos fueron autorizados por el Alto Cuerpo a través de la Resolución de Superintendencia N 152/21, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 21/17, del 8 de agosto de 2017, y el Protocolo con la Anmac que el STJ aprobó en 2018.

También se concretó la donación de armas, municiones y elementos relacionados al Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, destinados a la Policía de Entre Ríos para su reutilización, según los dispuesto por el Acuerdo General N.º 13/24 del 28.05.24, Punto 3º).

En 2025 se donaron 25.039 cartuchos y 5.142 vainas servidas de distintos calibres; además, cargadores, miras telescópicas, elementos de recarga y perdigones.

La cesión del armamento se llevó a cabo bajo segura custodia y con la debida elaboración de acta videoregistrada, dejándose constancia de que, a partir de la entrega, la gestión, asignación, uso y control de las armas identificadas son de exclusiva responsabilidad del destinatario.

En relación a las actuaciones sobre la Ley Narcomenudeo Nº 10.566 y el sistema de destrucción, en 2025 el STJ autorizó por Resolución del Tribunal de Superintendencia N°380/2025-DGA el traslado a la ciudad de La Paz de 17.402 kilos de marihuana; 3.942 kilos de cocaína; 142 semillas de cannabis sativa y 237 comprimidos, para su destrucción mediante incineración en el horno pirolítico donado por el STJ a la Policía de Entre Ríos.

Oficina Pericial

Durante 2025 la Oficina Pericial del STJER –que depende de la Sección de Efectos Secuestrados y Decomisados- registró 60 pericias caligráficas: 38 realizadas a requerimiento de Juzgados Laborales; 9 por solicitud de Unidades Fiscales, en el marco de investigaciones penales en trámite; y 13 provenientes de otros organismos judiciales.

Desde ambos organismos se destacó el compromiso del personal interviniente, señalando que durante el próximo año el trabajo continuará la misma línea de modernización, control y fortalecimiento del servicio de justicia.

STJ Armas
Noticias relacionadas
alerta naranja por tormentas fuertes para este sabado

Alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado

Entre Ríos activó el Operativo Verano Seguro en todas las rutas de la provincia.

Entre Ríos activó el Operativo Verano Seguro en todas las rutas de la provincia

Se poryecta un loteo en General Ramírez a menor precio del valor de mercado

En General Ramírez proyectan un mayor acceso a la vivienda

Transporte Área Metropolitana: no habrá cambios en las líneas hasta 2026

Transporte Área Metropolitana: no habrá cambios en las líneas hasta 2026

Ver comentarios

Lo último

Viví 25 de Mayo volvió a encender el corazón de Paraná con una noche multitudinaria

"Viví 25 de Mayo" volvió a encender el corazón de Paraná con una noche multitudinaria

STJ: durante 2025 se enviaron 990 armas para su destrucción

STJ: durante 2025 se enviaron 990 armas para su destrucción

Alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado

Alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado

Ultimo Momento
Viví 25 de Mayo volvió a encender el corazón de Paraná con una noche multitudinaria

"Viví 25 de Mayo" volvió a encender el corazón de Paraná con una noche multitudinaria

STJ: durante 2025 se enviaron 990 armas para su destrucción

STJ: durante 2025 se enviaron 990 armas para su destrucción

Alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado

Alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado

Julián Azaad anunció su retiro del beach volley profesional

Julián Azaad anunció su retiro del beach volley profesional

Franco Colapinto se mostró esperanzado con el nuevo Alpine

Franco Colapinto se mostró esperanzado con el nuevo Alpine

Policiales
Concepción del Uruguay: buscan a la madre de las hijas de Emanuel Noir

Concepción del Uruguay: buscan a la madre de las hijas de Emanuel Noir

Vuelco en Ruta 131: una mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital

Vuelco en Ruta 131: una mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital

Ruta 14: un motociclista murió al chocar un guardarrail en Chajarí

Ruta 14: un motociclista murió al chocar un guardarrail en Chajarí

Federación: es grave el estado del menor rescatado inconsciente de una pileta de las Termas

Federación: es grave el estado del menor rescatado inconsciente de una pileta de las Termas

Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Ovación
Julián Azaad anunció su retiro del beach volley profesional

Julián Azaad anunció su retiro del beach volley profesional

River presentó a Fausto Vera: Feliz de llegar al club más grande de Argentina

River presentó a Fausto Vera: "Feliz de llegar al club más grande de Argentina"

Franco Colapinto se mostró esperanzado con el nuevo Alpine

Franco Colapinto se mostró esperanzado con el nuevo Alpine

Murió una leyenda del Nascar junto a su familia tras un accidente aéreo

Murió una leyenda del Nascar junto a su familia tras un accidente aéreo

La cancha del Plumín ya es una realidad para Estudiantes

La cancha del Plumín ya es una realidad para Estudiantes

La provincia
Viví 25 de Mayo volvió a encender el corazón de Paraná con una noche multitudinaria

"Viví 25 de Mayo" volvió a encender el corazón de Paraná con una noche multitudinaria

STJ: durante 2025 se enviaron 990 armas para su destrucción

STJ: durante 2025 se enviaron 990 armas para su destrucción

Alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado

Alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado

Entre Ríos activó el Operativo Verano Seguro en todas las rutas de la provincia

Entre Ríos activó el Operativo Verano Seguro en todas las rutas de la provincia

En General Ramírez proyectan un mayor acceso a la vivienda

En General Ramírez proyectan un mayor acceso a la vivienda

Dejanos tu comentario