Enrique Fabiani: sus familiares serán recibidos por Rogelio Frigerio

MARCHA ENRIQUE FABIANI 2.jpg

“En la brigada Abigeato hubo mentiras desde el primer día. Yo el miércoles estuve con una persona de los que había acudido al llamado y en cinco minutos mintió dos veces a un jefe de la policía”, dijo Fabiani a Radio Plaza y acotó: “No podemos culpar a nadie hasta que no tengamos las pruebas suficientes, pero por lógica, tenemos que desconfiar de la última persona que lo vio: el dueño del campo y la Brigada, porque él dice que fue hasta la calle, no sabemos si fue o no hasta la calle, y si fue hasta la calle desconfiamos de Abigeato”.

MARCHA ENRIQUE FABIANI 4.jpg

Por otro lado, destacó el trabajo que está realizando el fiscal de la causa, Mauro Quirolo, y apuntó: "Un equipo de investigaciones perteneciente a la policía también está trabajando bien, pero algunas personas pertenecientes a la policía tenían un accionar raro". Finalmente, indicó: "La justicia es lerda, pero ya hubo muchas cosas que fueron por demás de lerdas, que se hagan los pedidos un poco más rápido, como la investigación de celular".