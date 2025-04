Enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo: prevenir es clave

cardiología.jpg Se conmemora hoy el Día de la Cardiología Argentina Imagen ilustrativa

Sobre este tema dialogó con UNO Lautaro Savat, médico cardiólogo y presidente de la Sociedad de Cardiología en Entre Ríos, quien remarcó que “con esta fecha siempre se busca concientizar”, y explicó: “A nivel país y a nivel mundial la primera causa de muerte es por algún un evento cardiovascular, que puede ser un infarto o alguna enfermedad de otro órgano, pero que está causada porque se enferman las arterias. Entonces, es muy importante la conciencia y la prevención, que es donde se está haciendo mucho esfuerzo ahora para tratar de prevenir estos eventos. Y en parte lo estamos logrando, porque ha aumentado la esperanza de vida”.

No obstante, señaló: “De todas maneras, todavía queda mucho trabajo por hacer, porque hay algunos pacientes que no quieren enterarse si tienen un problema y entonces no van al consultorio hasta que ya es tarde, es decir, cuando ya hay un evento y el riesgo cardiovascular es mucho mayor, porque ya hay un daño. Por suerte hay otros que sí van a los controles y en ese caso se puede hacer prevención cardiovascular”.

Controles para evitar enfermedades cardiovasculares

Sobre los controles, sostuvo que “toda persona mayor de 18 años debería hacerse un control anual y en conjunto con el médico clínico de cabecera, se define si es necesaria la consulta con el especialista”, y agregó que se debe hacer hincapié en la prevención “cuando ya hay factores de riesgo cardiovasculares, como puede ser hipertensión, diabetes, colesterol o alguna otra, como dislipemia, es decir, si se trastorna con los triglicéridos o el colesterol, hay que hacer una consulta con el especialista”.

enfermedades cardiovasculares.jpg La hipertensión es uno de los factores de riesgo

Acto seguido, aseguró: “También los síntomas clásicos de la enfermedad cardiovascular son la disnea, que es la falta de aire, la sensación de agitación o de falta de aire, el dolor de pecho. Por ahí se cree que el corazón no duele, pero la realidad es que hay patologías del corazón y de las arterias que provocan dolor. Más allá de cuál sea el lugar específico del dolor, el dolor en el pecho tiene que ser una señal de alarma para la consulta, así como también las palpitaciones, es decir, cuando el corazón late rápido o late de forma irregular, que por ahí pueda haber alguna pausa. Habitualmente el corazón late y nosotros no lo sentimos, pero cuando sentimos el latido del corazón, se tiene que considerar como un llamado de atención”.

Hábitos saludables

El doctor Savat indicó que dentro de las bases de la prevención, más allá del control médico, se incluyen los hábitos saludables. “Dentro de los más importantes está la alimentación, con la histórica frase ´somos lo que comemos´. Hay que incorporar más frutas, más verduras, eliminar los ultraprocesados, optar por la comida casera con bajo contenido de sal, o en lo posible evitarla; eso es lo ideal. Se debe comer carne de forma variada, e incorporar pescado. También la actividad física y el descanso son fundamentales”, remarcó.

Federación.jpg La actividad física, la buena alimentación y el descanso son fundamentales Gentileza: Turismo Federación

Sobre este último punto, aclaró: “Muchas veces el descanso no se tiene en cuenta, y con el estrés, la ansiedad y los ritmos de vida que llevamos, en ocasiones dormimos sólo cuatro o cinco horas. Como nos sentimos bien, parece que es lo normal, pero en realidad hay que descansar entre siete u ocho horas por día de corrido, eso es lo recomendado, y se puede incorporar una siesta de 30 o 40 minutos, o hasta una hora”.

LEER MÁS: Por qué es importante controlar la presión arterial en invierno

Factores de riesgo

Por otra parte, comentó: “Entre los factores de riesgo, hay cuestiones que se deben prevenir, como son la obesidad, la diabetes, el cigarrillo, que es uno de los factores que ha disminuido en el tiempo, por suerte. Y hay otros que no son modificables, como es la parte genética, la herencia, la edad y el sexo, porque la enfermedad cardiovascular es más prevalente en los hombres que en las mujeres, sobre todo antes de la menopausia”.

enfermedades respiratorias y cardiovasculares.jpg

“Hay estudios nacionales que nos hablan de la prevalencia a las enfermedades cardiovasculares, y sobre todo la prevalencia de los factores de riesgo: por ejemplo, indican que el sobrepeso y la obesidad afecta a más de la mitad de la población; entre un 20% y un 30% de la gente es hipertensa; y uno de cada cuatro argentinos tiene diabetes. Son números que nos tienen que alarmar”, concluyó.