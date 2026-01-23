Enersa proyecta un Parque Solar en Aldea Brasilera

Uno Entre Rios | La Provincia | Enersa

23 de enero 2026 · 15:23hs
Enersa firmó un convenio con el municipio de Aldea Brasilera para avanzar con el desarrollo de un Parque Solar en esa localidad. Contará con una potencia instalada de 300 kWp y estará equipado con aproximadamente 600 paneles solares Trina y 10 inversores Huawei de 30 kW cada uno.

El acuerdo fue suscripto por el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; el intendente de Aldea Brasilera, Hugo Ramírez; y el gerente de Sector Energías Renovables de la Empresa, Daniel Schwindt. El parque contará con una potencia instalada de 300 kWp y estará equipado con aproximadamente 600 paneles solares Trina y 10 inversores Huawei de 30 kW cada uno. Su incorporación permitirá optimizar el funcionamiento del sistema eléctrico en puntos estratégicos de la red de distribución.

LEER MÁS: Proyectan un Parque Solar Fotovoltaico en el Autódromo Ciudad de Paraná

Aldea Brasilera

Aldea Brasilera presenta condiciones favorables para este tipo de desarrollos. En ese sentido, cabe recordar que Enersa instaló medidores inteligentes que permiten a los usuarios conocer en tiempo real su consumo energético, consultar su historial a través de una aplicación y recibir información directa desde la Empresa. Este salto tecnológico refuerza la transparencia y potencia la relación entre Enersa y sus usuarios, además de sentar las bases para avanzar hacia un esquema de “Smart City”. La iniciativa forma parte del trabajo que Enersa impulsa junto al Gobierno de Entre Ríos para acompañar el desarrollo productivo regional, modernizar la infraestructura eléctrica y avanzar hacia un modelo energético más sustentable en la Provincia.

