Enersa monitorea la demanda eléctrica en la provincia ante la ola de calor

Debido a las altas temperaturas que se registran en Entre Ríos, Enersa informó que se encuentra monitoreando el comportamiento de la demanda eléctrica.

30 de diciembre 2025 · 22:28hs
Debido a las altas temperaturas que se registran en Entre Ríos, Enersa informó que se encuentra monitoreando de forma permanente el comportamiento de la demanda eléctrica en todo el territorio provincial, ante la posibilidad de que se alcancen valores elevados de consumo en el marco de la actual ola de calor.

En ese contexto, este martes se registró una potencia máxima operada en la provincia de 925 megavatios (MW) a las 13:56, el valor más alto en lo que va del verano. No obstante, desde la empresa se señala que este registro se encuentra aún lejos del pico máximo histórico alcanzado el pasado 5 de marzo, cuando la demanda llegó a los 1.034 MW sin que se produjeran inconvenientes en el sistema.

En ese sentido, desde Enersa se destaca que la red eléctrica entrerriana cuenta con antecedentes recientes que respaldan su capacidad de respuesta ante este tipo de escenarios, como resultado de la planificación, el mantenimiento y las inversiones sostenidas que se vienen desarrollando de forma articulada entre el Gobierno de Entre Ríos, Enersa y las 18 cooperativas eléctricas que operan en la provincia.

Estos incrementos en el consumo suelen registrarse durante jornadas de calor extremo, especialmente en horas de la siesta, por lo que la empresa realiza un seguimiento continuo del sistema eléctrico provincial.

Uso responsable de la energía

La empresa recuerda la importancia de promover un uso responsable de la energía eléctrica, particularmente en horas de la siesta. Se recomienda utilizar el aire acondicionado a una temperatura de 24 grados, evitar el uso simultáneo de varios equipos de alto consumo en el hogar y apagarlos una vez alcanzado un ambiente confortable, entre otros consejos que Enersa brinda año tras año. Adoptar hábitos de consumo eficientes contribuye a disminuir la demanda y a cuidar la energía.

Enersa, junto al Gobierno de Entre Ríos, reafirma su compromiso con el fortalecimiento permanente del sistema eléctrico, a partir de un trabajo coordinado orientado a garantizar un suministro seguro, eficiente y confiable para todos los entrerrianos.

Dejanos tu comentario