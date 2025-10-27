Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

En Paraná: reparación de un caño maestro dejará sin agua a varios sectores

Debido a la detección de este domingo de una pérdida en una cañería distribuidora del suministro de importante diámetro -400 milímetros- en Paraná.

27 de octubre 2025 · 00:09hs
Durante la madrugada y la mañana de este lunes, gran parte del casco céntrico de la ciudad de Paraná registrará baja presión o falta de suministro de agua potable debido a la reparación de un caño maestro de 400 milímetros de diámetro en calle Sebastián Vásquez, entre Libertad y Courreges.

La pérdida fue detectada en la noche del domingo, por lo que la Subsecretaría de Obras Sanitarias de la Municipalidad programó una intervención urgente para este lunes. Los trabajos comenzarán en las primeras horas de la mañana, aunque desde la madrugada se realizarán maniobras de vaciado del conducto desde la planta y centro de distribución Ramírez, ya que el ducto transporta por gravedad el agua potable hacia el centro.

Las zona afectadas en Paraná

Como consecuencia, se verán afectados los usuarios del área comprendida entre avenida Francisco Ramírez, bulevar Racedo–Ituzaingó, calle Sarmiento y la costa del río Paraná, así como zonas aledañas.

Las tareas se extenderán hasta el mediodía, según se estimó. Se recomienda a los vecinos adoptar las previsiones necesarias y realizar un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios, para asegurar el suministro en las actividades esenciales.

Debido a la reparación, el tránsito vehicular estará totalmente interrumpido sobre calle Sebastián Vásquez, en el tramo de la intervención. Se solicita a los automovilistas circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de obra.

